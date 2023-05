Sessimè: voici le programme des obsèques de son père, Charles Juste Guédou

- Publicité-

Décédée le dimanche 9 avril 2023, le père de la chanteuse béninoise Sessimè sera inhumé le samedi 13 mai 2023 dans la stricte intimité familiale selon le faire-part dont BENIN WEB TV a reçu copie.

Alors que les rumeurs sur la naissance de son premier enfant alimentent fortement les réseaux sociaux, la chanteuse Sessimè s’apprête pour conduire son père Charles Juste Guédou à sa dernière demeure.

Selon les informations de BENIN WEB TV, les obsèques ont démarré le mercredi 10 mai 2023 avec une Veillée-messe à l’église Saint-Michel. Il est prévu pour ce jeudi à partir de 19h une cérémonie d’hommages à Charls Juste Guédou à la salle Majestic de Cadjèhoun. Le vendredi 12 mai, le corps du père de Sessimè sera exposé au domicile du défunt à Fidjrossè à partir de 07 heures suivi d’une messe d’enterrement corps présent à l’église Saint-Michel de Cotonou.

- Publicité-

D’apprès le faire-part, dans l’après midi du vendredi, le corps prend départ pour Tindji à Abomey. Le samedi 13 mai 2023, jour de l’enterrement, une messe corps présent sera célébrée à l’Eglise Christ Roi de Tindji. Les condoléances seront reçues sur le parvis de l’Eglise avant l’inhumation dans l’intimité familiale.

Qui est Charles Juste Guédou ?

Pour appel, Charles Juste Guédou a grandement contribué au développement du pays à travers diverses fonctions clées. Il était non seulement un cadre de l’État, mais aussi le père de la talentueuse artiste béninoise, Sessimè. Au cours de sa carrière, Juste Guédou a notamment occupé les postes de directeur général adjoint du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et de directeur général des Transports Terrestres, avant de devenir l’un des pionniers de l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT).

Son travail a permis de jeter les bases solides de cette agence, qui joue aujourd’hui un rôle essentiel dans la gestion des transports au Bénin. La chanteuse Sessimè, dont le nom est étroitement lié à celui de son père Charles Juste Guédou, a su s’imposer sur la scène musicale béninoise et internationale grâce à son talent, sa persévérance et son engagement envers la culture de son pays. La disparition de son père est sans aucun doute une grande épreuve pour elle et sa famille.

- Publicité-

Charles Juste Guédou a lutté courageusement contre un cancer qui a finalement eu raison de lui. Son parcours professionnel et sa contribution au développement du Bénin resteront gravés dans les mémoires.

Articles similaires