Sessimè déjà maman? Ce prénom symbolique qu’elle pourrait choisir pour son fils

Depuis l’annonce de sa grossesse, la chanteuse béninoise Sessimè provoque la folie dans les médias et sur les réseaux sociaux. Selon certains observateurs, Sessimè devra choisi un prénom en hommage à un membre de sa famille.

Une attente insoutenable. En février 2023, Bénin WEB TV dévoilait les indices qui prouvent que la chanteuse Sessimè est enceinte. Un heureux évènement que la chanteuse et son compagnon Nikanor attendent avec impatience.

Mais dans la foulée, le père de Sessimè, Charles Juste Guédou es décédé. Et depuis lors les internautes n’ont qu’un seul mot à la bouche : le prénom du futur bébé. Bidossessi, Christelle, Nikanor, Hervé ? Autant de propositions inondent la toile. Cependant, depuis la mort de Charles Juste Guédou, un prénom est largement en tête.

Selon le journaliste Lorys Hounnon et bien d’autres internautes, le prénom du futur bébé de Sessimè et Nikanor doit être un dérivé de Charles Juste pour rendre hommage au père de la chanteuse emporté par la maladie alors que sa fille attendait son premier enfant. « Cette grâce de Dieu, on l’appellera Prince Charles Mintogbé », a-t-il proposé.

Selon les informations de BENIN WEB TV, la chanteuse Sessimè a accouché d’un garçon dans la nuit du mercredi 19 au jeudi 20 juillet 2023 dans une clinique à Cotonou.

