Serie A : l’AS Rome se relance contre Empoli, Paulo Dybala buteur

En clôture de la 6è journée de Serie A ce lundi soir, l’AS Rome s’est imposé contre Empoli sur le score de 2-1. Paulo Dybala a marqué un but et délivré une passe décisive.

La 6è journée du championnat italien s’achevait ce lundi, avec un duel entre la Roma et Empoli. Sèchement battus lors de la précédente journée sur la pelouse de l’Udinese (4-0), les Romains se sont relancés devant leur public grâce à un court succès (2-1). Très en vue durant toute la rencontre, c’est Paulo Dybala qui lançait les débats dans cette rencontre. L’attaquant argentin trouvait la lucarne adverse d’une frappe enveloppée sublime de l’extérieur de la surface (17e, 1-0). Une avance que les hommes de José Mourinho vont conserver jusqu’en fin de première mi-temps.

A quelques minutes de la pause, Petar Stojanovic envoyait un centre fuyant pour Filippo Bandinelli, délaissé par la défense de l’AS Rome. Le capitaine des Azzurri pouvait alors catapulter sa tête au fond des filets de Rui Patricio (43e, 1-1). Score nul à la pause. En seconde période, le club de la Louve repartait à l’abordage, mais butait sur une défense d’Empoli très solide. A force de tenter, le Romains vont trouver la faille. Tony Abraham prenait le meilleur sur son défenseur direct après un superbe centre de Dybala (71e, 2-1).

En fin de partie, les locaux rataient un penalty, et le joueur des visiteurs Jean-Daniel Akpa Akpro prenait un carton rouge pour un pied haut dans la figure de Chris Smalling (87e). Score final (2-1). Avec cette victoire, la Roma récupère la quatrième place de Serie A et se rapproche du trio de tête composé de Naples, de l’Atalanta et de l’AC Milan. De son côté, Empoli tombe à la 16ème place.