Série A (J25) : l’Atalanta Bergame bat la Lazio

La confrontation entre la Lazio et l’Atalanta, disputée au Stadio Olimpico pour la 25e journée de Serie A, a tourné à l’avantage des visiteurs. Les Bergamasques se sont imposés 2-0 face aux Romains, infligeant aux locaux une défaite nette au terme de la rencontre.

Durant les quarante-cinq premières minutes, les deux équipes se sont rendues coup pour coup et ont toutes deux eu des opportunités intéressantes. L’Atalanta a toutefois su se montrer plus efficace dans la finition : à la 41e minute, les visiteurs ont obtenu un penalty qu’Ederson a transformé, permettant aux siens de rejoindre les vestiaires avec un petit avantage (0-1).

La seconde période a confirmé la domination relative des Orobici. Vers l’heure de jeu, le score a évolué en faveur des visiteurs grâce à un second but inscrit par Nicola Zalewski, qui a scellé le succès de l’Atalanta sur le score final de 0-2.

Conséquences au classement