Série A J25 : la Lazio Rome reçoit l’Atalanta Bergame

Ce samedi à 17h00 GMT, le Stadio Olimpico accueillera la confrontation entre la Lazio et l’Atalanta Bergame, comptant pour la 25e journée de Serie A. La rencontre promet d’être serrée, opposant deux formations qui visent une place parmi les six premières du championnat.

La Lazio aborde ce rendez-vous sur une dynamique positive : elle reste sur une série de quatre matches de championnat sans défaite et a récolté cinq points lors des trois dernières journées. Huitième au classement avec 33 unités, l’équipe romaine, emmenée notamment par Pedro, vise une victoire qui lui permettrait de réduire l’écart avec les équipes du haut de tableau et de relancer ses ambitions européennes.

De son côté, l’Atalanta demeure une rivale redoutable. Les Lombards nourrissent également l’objectif d’intégrer le top 6 et affichent des résultats récents encourageants, dont un succès net 3-0 contre la Juventus en Coupe d’Italie. Toutefois, leur rendement hors de Bergame reste inégal : en Serie A, ils ne comptent que trois victoires lors de leurs onze déplacements.

Implications sportives et points clés

Classée septième avec 39 points, l’Atalanta possède une avance confortable de six unités sur la Lazio mais reste sous la menace de voir le sixième rang lui échapper — la formation de Côme dispose d’une marge de deux points. Le match au Stadio Olimpico pourrait donc redistribuer les cartes pour les places européennes, surtout si la Lazio parvient à exploiter son rôle de local.

Sur le plan tactique, la rencontre opposera la capacité de la Lazio à contrôler le tempo et à se montrer réaliste devant le but à la faculté de l’Atalanta à profiter des espaces et à presser haut pour créer des opportunités. Les choix d’entraîneur, la gestion des remplacements et la réussite dans les duels individuels seront déterminants pour l’issue de ce duel.