Serie A – Inter : Barella et Calhanoglu disponibles avant Juventus

À la veille d’un choc très attendu contre la Juventus, programmé samedi à 19h45 GMT, l’entraîneur de l’Inter Milan, Cristian Chivu, s’est présenté devant les médias. Plutôt que de se focaliser sur les tensions entourant la rencontre, il a mis en avant les éléments positifs dont dispose son effectif.

Un soulagement pour les Nerazzurri : Nicolo Barella et Hakan Calhanoglu seront bien du voyage. Le technicien roumain récupère deux pièces maîtresses de son milieu, des retours qui renforcent considérablement les options offensives et permettent d’aborder la rencontre avec davantage d’ambition.

Pour Chivu, l’objectif est clair : tirer profit de ces renforts pour viser la victoire et poursuivre la remontée au classement. Il estime que ses hommes doivent transformer cette opportunité en trois points afin de maintenir la dynamique entamée ces dernières semaines.

Contexte sportif et réflexion sur l’arbitrage

Le coach a reconnu les progrès réalisés par la Juventus depuis l’arrivée de Luciano Spalletti, insistant sur la cohérence tactique et la détermination apportées par l’entraîneur. Il prévoit donc un affrontement où la motivation des deux camps sera à son maximum, et rappelle que la véritable difficulté pour une équipe reste de conserver une intensité similaire face à des rivaux supposément plus faibles.

Abordant la controverse autour de l’arbitrage en Italie, Chivu a relativisé : selon lui, les officiels peuvent naturellement améliorer certains aspects, mais ils ne sauraient être tenus pour responsables des faiblesses structurelles du football national. Il a invité à une analyse plus large plutôt qu’à une stigmatisation des arbitres, évoquant, non sans pointe de provocation, l’absentéisme italien en Coupe du monde comme symptôme d’un problème plus global.

Ce rendez-vous incontournable sur la pelouse turinoise constitue donc un test important pour l’Inter, qui compte sur le retour de ses cadres pour imposer son rythme et confirmer ses ambitions dans la course au haut du tableau.