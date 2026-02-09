Serge Lama revient sur la disparition de sa femme Michèle Chauvier, foudroyée par un AVC à 71 ans

Serge Lama , icône de la chanson française, a perdu sa compagne Michèle Chauvier le 25 octobre 2016 à Romilly‑du‑Perche des suites d’un accident vasculaire cérébral, un événement personnel majeur qui a profondément marqué l’artiste.

Serge Lama, icône de la chanson française, a perdu sa compagne Michèle Chauvier le 25 octobre 2016 à Romilly‑du‑Perche des suites d’un accident vasculaire cérébral, un événement personnel majeur qui a profondément marqué l’artiste.

Né le 11 février 1943, Serge Lama s’est imposé depuis les années 1960 comme l’une des voix les plus reconnaissables de la chanson française, avec des titres devenus des classiques tels que Je suis malade (1973) — co‑écrit avec Alice Dona — et D’aventures en aventures. L’interprétation de Dalida a fortement contribué à la renommée de Je suis malade. Au fil des décennies, l’artiste a publié de nombreux albums et multiplié les collaborations ; en 2016 il assurait la promotion de l’album Où sont passés nos rêves.

Sur le plan privé, la relation avec Michèle Chauvier a occupé une place centrale. Les deux se sont rencontrés en 1969 à Chamonix par l’intermédiaire d’une amie commune. Leur liaison a véritablement commencé en 1971, une fois Michèle libre de ses engagements antérieurs. De cette union est né un fils, Frédéric, en 1981. Après vingt ans de vie commune, le couple s’est marié le 17 juin 1991.

Publicité

Serge Lama fou amoureux de sa femme dès le premier regard

Dans des entretiens accordés à la presse, notamment à Paris Match, Serge Lama a raconté la force de son attachement à Michèle. Il évoque un « coup de foudre immédiat » et décrit leur complémentarité : elle, discrète et tournée vers les autres ; lui, plus exubérant. Il résume le rôle qu’elle a joué à ses côtés en ces termes : « Michèle était tout pour moi. C’était une femme d’exception, tournée vers les autres et cherchant toujours à faire plaisir. Elle était à la fois ma femme, ma mère et ma meilleure amie. »

Michèle Chauvier tenait également une place concrète dans l’organisation de la vie du chanteur. Serge Lama a précisé avoir confié à sa compagne la gestion matérielle de son existence, domaine dont il dit ignorer beaucoup de détails. La disparition brutale de Michèle en 2016, à l’âge de 71 ans, a ainsi laissé un vide à la fois personnel et pratique pour l’artiste.

Dans le récit qu’il livre des conséquences de ce deuil, Serge Lama compare cette perte à d’autres tragédies de son existence et exprime sa difficulté à accepter l’irréversibilité de l’événement. Il confie : « Aujourd’hui, je suis d’autant plus désemparé que j’ai toujours pensé partir le premier. Elle m’abandonne si brusquement, comme ce fut le cas pour Liliane [sa première fiancée, décédée en 1965]… Je n’arrive pas encore à réaliser sa disparition ».