Serge Beynaud: sa danseuse Zota séduit la toile avec sa forte poitrine (photos)

La célèbre danseuse de Serge Beynaud, Zota a exposé sa poitrine de maman sur les réseaux sociaux alors qu’elle prenait du bon temps avec son enfant à la piscine.

La préférée danseuse de Serge Beynaud, Zota a donné naissance de son premier enfant ce vendredi 12 novembre 2021. «Sortezzzzzzz ohhhh vous là ma princesse est bien arrivée. Gloire à Dieu», avait -t-elle écrit en légende d’une vidéo publiée en statut de son compte Snapchat. Depuis son accouchement, la danseuse fait la pluie et le beau temps sur les réseaux sociaux.

Cette semaine, la jeune femme s’est affichée très excitée dans une piscine profitant du bon temps en mettant en avant sa forte poitrine. Comme elle devrait s’y attendre, cette nouvelle sortie a fait réagir ses fans qui se demandent si la danseuse voulait mette fin à sa carrière après son premier accouchement pour devenir influenceuse.

Pour cause, depuis son accouchement, Zota a suspendu la danse professionnelle. Elle préfère s’afficher en train de passer du temps avec sa fille. « C’est mon premier enfant, on est en Afrique, on se connaît. Bouche des gens-là, c’est trop compliqué. Donc j’ai préféré garder les images, des vidéos. Après l’accouchement, j’ai commencé à partager » a expliqué Zota tenant sa petite fille dans les bras.

Serge Beynaud: sa danseuse Zota séduit la toile avec sa forte poitrine

Serge Beynaud: sa danseuse Zota séduit la toile avec sa forte poitrine

Zota clarifie sa relation avec Serge Beynaud

A l’annonce de sa grossesse, Zota s’était confiée sur sa relation avec Serge Beynaud. Selon elle, contrairement à ce que l’on peut penser, il n’y a jamais eu de s3xe entre Serge Beynaud et elle.

« Il ne m’a jamais proposé de coucher. Moi non plus, cela ne m’est jamais passé par la tête. Nous nous sommes trouvés dans certaines situations lors de nos tournées où nous étions obligés de partager le même lit. Oui, j’ai passé la nuit sur le même lit que Beynaud”, a-t-elle expliqué.

A noter que Zota est l’une des personnalités du Couper-décaler les plus suivies sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la jeune femme a près de trois millions d’abonnés.