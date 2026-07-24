Laurent Cabrol : licencié d’Europe 1 après 45 ans, il dénonce des adieux humiliants

Laurent Cabrol , figure emblématique d’Europe 1 depuis les années 1970, a récemment partagé son profond regret et sa douleur liés à son départ brutal de la station de radio. Après 45 années d’une collaboration marquée par une grande fidélité et une proximité avec les auditeurs, le journaliste et animateur météorologue a révélé les circonstances difficiles et décevantes de son éviction, survenue lors de la réorganisation de l’été 2021. Son témoignage poignant met en lumière une fin de parcours professionnelle empreinte d’un fort sentiment d’injustice et d’une absence totale de reconnaissance.

Laurent Cabrol, qui faisait partie intégrante de la grille d’Europe 1 depuis 1976, a vu sa carrière s’interrompre brusquement à l’occasion d’une vaste refonte de la station. Cette réorganisation a conduit au départ de plusieurs animateurs historiques, mais c’est le cas de Cabrol qui a particulièrement retenu l’attention en raison de la longévité de son engagement auprès de la radio. Considéré comme une voix familière et rassurante pour plusieurs générations d’auditeurs, il s’est exprimé sans détour sur l’amertume provoquée par ce départ non anticipé, le qualifiant de véritable choc personnel.

Un départ abrupt sans aucun signe de reconnaissance

Dans une interview donnée plusieurs années après son éviction, Laurent Cabrol ne cache pas sa colère face à la manière dont il a été remercié. Il dénonce un traitement qu’il juge humiliant, déclarant: « Ils m’ont jeté comme une merde. Sans un adieu, sans un remerciement, sans un verre. Sans un euro de plus que mon solde de tout compte ». Ces mots illustrent clairement la frustration née du manque de considération dont il estime avoir été victime.

Contrairement à ce que l’on pourrait attendre après près d’un demi-siècle au sein d’une même entreprise, aucun geste symbolique n’a été réservé à Laurent Cabrol. Pas de cérémonie de départ, pas de fête organisée, ni même un simple mot de gratitude de la part de sa direction ou de ses collègues. Ce silence prolongé souligne un abandon ressenti, à la fois professionnel et personnel. L’animateur, qui a récemment subi un cambriolage ayant entraîné la perte de plus de 50 000 euros de bijoux, vit ce manque de soutien comme un double coup dur.

La carrière de Laurent Cabrol à Europe 1 s’est caractérisée par une grande proximité avec le public, notamment à travers ses chroniques météo, nature et jardinage, qui ont toujours rencontré un large succès. Son ton convivial, ses explications claires et sa bonne humeur quotidienne ont su fidéliser les auditeurs durant plusieurs décennies, faisant de lui une véritable institution radiophonique.

La décision de se séparer de la voix historique a donc marqué un tournant brutal dans la vie professionnelle de l’animateur, qui conserve un souvenir amer de cet épisode. Son témoignage témoigne des difficultés rencontrées par les professionnels des médias lorsqu’ils quittent une entreprise après une longue carrière, et soulève la question des conditions de départ et du respect dû aux collaborateurs de longue date.