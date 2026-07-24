Carla Moreau menacée par la DZ Mafia avec une demande de 60 000 euros après l’incendie de sa voiture

60 000 euros : c’est la somme exigée à Carla Moreau, influenceuse et personnalité de la télé-réalité bien connue pour sa participation à l’émission Les Marseillais . Dans la nuit du 22 au 23 juillet 2026, cette menace s’est matérialisée par un incendie criminel visant son véhicule personnel, incendié devant son domicile à Marseille. Outre le sinistre, une lettre signée du nom redouté de la DZ Mafia a été retrouvée sur place, réclamant une somme importante. Cette affaire vient s’ajouter à une série de pressions et d’intimidations dont la star de 29 ans est la cible, confirmant ainsi la gravité de la situation.

Carla Moreau, absente de son domicile au moment des faits puisqu’en séjour à Monaco, a découvert les conséquences de cet acte malveillant par le biais de ses proches et de ses réseaux sociaux. Un élément particulièrement inquiétant a également été révélé : un traqueur aurait été placé sous un autre de ses véhicules. L’ensemble de ces événements a conduit le parquet de Marseille à ouvrir une enquête pour tentative d’extorsion. Les forces de l’ordre, en charge du dossier, tentent désormais de vérifier l’authenticité de la revendication attribuée aux groupes criminels identifiés sous l’appellation DZ Mafia, une entité dont la réputation est parfois instrumentalisée pour intimider.

Voiture incendiée, traqueur et demande de paiement

Dans la nuit du 22 au 23 juillet, un incendie volontaire a complètement détruit l’automobile de Carla Moreau stationnée devant son domicile dans la cité phocéenne. D’après les informations fournies par Le Parisien et BFMTV, une lettre manuscrite recensant une demande de paiement de 60 000 euros, assortie d’un téléphone portable et de son chargeur, a également été déposée dans la boîte aux lettres de l’influenceuse. Cette démarche constitue un acte de pression et une tentative d’extorsion caractérisée.

Alors qu’elle se trouvait à Monaco, Carla Moreau a été informée à distance de cet incendie, comme elle l’a elle-même laissé transparaître à travers ses histoires Instagram. L’inquiétude s’est renforcée lorsqu’un traqueur a été découvert sous un second véhicule utilisé pour ses déplacements pendant ses vacances. Ce dispositif est destiné à suivre les déplacements du propriétaire du véhicule, ce qui porte l’affaire au-delà du simple vandalisme en s’orientant vers une surveillance illégale.

Le parquet de Marseille a immédiatement saisi la Brigade de répression du banditisme pour enquêter sur cette affaire. Une analyse approfondie vise notamment à déterminer si la DZ Mafia, groupe souvent cité dans le milieu de la criminalité organisée maghrébine, est effectivement à l’origine de cette menace. D’après un rapport du Sirasco publié en avril 2026, l’appellation « DZ Mafia » a été fréquemment exploitée par d’autres groupes dans le but de profiter de sa notoriété ou de l’intimidation qu’elle génère, compliquant ainsi le travail des enquêteurs chargés de l’enquête.

Un passé judiciaire déjà marqué par l’extorsion

Cette tentative d’extorsion ne serait pas un événement isolé pour Carla Moreau. En février 2023, elle avait déjà porté plainte contre deux personnes de son entourage : la voyante Danaé Roux Custode et le youtubeur Nabil El Moudni. Ces derniers étaient accusés d’avoir tenté de lui extorquer de l’argent après la fuite partielle de vidéos compromettantes, dans lesquelles l’influenceuse apparaissait dans des situations faisant état de pratiques occultes.

Ces vidéos avaient été dévoilées en 2021 par l’influenceur Marc Blata et montraient Carla Moreau impliquée dans des rituels censés nuire à des rivales des Marseillais, notamment Maeva Ghennam et Stéphanie Clerbois, dans un contexte de rivalité autour d’un ancien compagnon, Kévin Guedj. La justice marseillaise avait alors interdit au youtubeur toute nouvelle diffusion sous peine d’astreintes financières importantes. L’enquête pénale lancée au printemps 2023 sur cette affaire n’a pas encore révélé de suite judiciaire définitive à ce jour.

Sur le plan personnel, Carla Moreau se concentre désormais sur l’éducation de sa fille Ruby, née de sa relation avec Kévin Guedj, rencontré en 2016 lors du tournage des Marseillais. Le couple a récemment été aperçu ensemble dans l’émission Excape Island diffusée sur TFX, témoignant d’un rapprochement médiatisé après plusieurs années.