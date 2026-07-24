Delphine Wespiser rêve de remplacer Alexandra Lamy dans Un gars, une fille

La série télévisée emblématique Un gars, une fille est sur le point de revenir sur les écrans français, près de vingt ans après sa dernière diffusion sur France 2. Ce reboot, officiellement annoncé par la chaîne RMC Life lors de sa conférence de presse annuelle en juin dernier, suscite déjà un vif intérêt dans le paysage audiovisuel. Dans ce contexte, Delphine Wespiser, ancienne Miss France et personnalité reconnue du petit écran, ambitionne de rejoindre le casting en incarnant le rôle féminin principal, Chouchou.

Connue pour son parcours varié, Delphine Wespiser est également chroniqueuse dans l’émission TPMP et présentatrice de l’émission L’île de la tentation. Récemment, elle a fait ses premiers pas dans la série Un si grand soleil sur France 3, où elle interprète Saskia Collard, un personnage de femme d’affaires autoritaire. Cette expérience marque un tournant vers la comédie, un genre dans lequel elle souhaite désormais s’investir pleinement. Sa volonté est claire : décrocher le rôle de Chouchou, personnage féminin emblématique autrefois incarné par Alexandra Lamy, dont l’interprétation a largement contribué au succès de la série originale.

Gillian Mussano choisi pour incarner Loulou avec l’aval de Jean Dujardin

Le remplacement de Jean Dujardin dans le rôle de Loulou, le personnage masculin de Un gars, une fille, a été une étape clé de ce projet. La production a opté pour un choix original en confiant ce rôle à Gillian Mussano, vidéaste et comédien connu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de « Ton pote Gillian ». Ses vidéos humoristiques, centrées sur la vie de couple et agrémentées d’une bonne dose d’autodérision, correspondent parfaitement à la dynamique qui avait fait le succès de la série originale.

Cette sélection intervient dans un contexte de fortes attentes, puisque le rôle avait élevé Jean Dujardin au rang de star. Le comédien oscarisé a d’ailleurs apporté son soutien officiel à son successeur dans une interview accordée au quotidien Nice-Matin : « Je l’ai croisé, on a échangé. Il est très sympa. Ses vidéos sont bien dans l’esprit de la série initiale. Il a les références. Je lui souhaite le meilleur ». Cet adoubement public constitue un gage de confiance pour Gillian Mussano avant le début du tournage.

Parallèlement à ce choix masculin, la production reste à la recherche de celle qui incarnera Chouchou, un rôle particulièrement attendu par les téléspectateurs, ce qui entraîne une concurrence forte entre les potentielles candidates.

Delphine Wespiser pose sa candidature pour le rôle de Chouchou

Dans cette course pour devenir la nouvelle Chouchou, Delphine Wespiser s’affiche comme une candidate sérieuse et motivée. Son intérêt pour le rôle s’appuie sur son goût pour les comédies de couple et l’autodérision, deux éléments clés de la série. Lors d’un entretien exclusif avec Télé-Loisirs, elle a expliqué : « J’adore tout ce qui est autour du couple. Pour moi, c’est quelque chose de plaisant à jouer. J’aime aussi le côté autodérision. Donc quand j’ai vu qu’Un gars, une fille allait revenir, je me suis dit que c’était typiquement ce que j’aimerais faire ».

Delphine Wespiser souligne également l’attrait du format court de la série, qui rend l’expérience de tournage dynamique et conviviale : « Tu es sur un plateau, tu t’entends bien avec une personne, tu es en binôme et tu tournes plein de séquences sur le quotidien. C’est clairement quelque chose qui me plairait beaucoup », a-t-elle précisé. Son parcours récent dans Un si grand soleil témoigne de sa volonté de se professionnaliser dans la comédie après deux années de cours de théâtre.

Elle évoque aussi Virginie Efira comme figure d’inspiration, citant sa réussite à incarner des rôles ancrés dans la thématique du couple, souvent avec une touche d’émotion et de passion : « Si je me projette très loin, mon modèle est Virginie Efira. À chaque fois, elle joue une femme en couple avec un homme qui la malmène ou une femme très amoureuse qui est dans la passion du couple. Ce sont des choses que j’aimerais beaucoup jouer ». Delphine Wespiser espère désormais que ses ambitions seront entendues par l’équipe de casting afin de former avec Gillian Mussano le nouveau duo incontournable du programme.