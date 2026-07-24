Françoise Laborde évacuée de sa maison du Cap Ferret face aux incendies

Les incendies en Gironde continuent de se propager avec une intensité alarmante, obligeant des milliers d’habitants à évacuer leur domicile dans l’urgence. Parmi eux, la journaliste Françoise Laborde, présente au Cap Ferret, a partagé son expérience sur les réseaux sociaux, témoignant de la rapidité et de la gravité de la situation. En parallèle, les pompiers déploient des moyens considérables pour maîtriser le phénomène, dans des conditions météorologiques défavorables qui compliquent leurs interventions.

Déclenché dans la zone de Saumos, l’incendie s’est étendu successivement vers Le Porge puis Lège-Cap-Ferret, ravageant plusieurs milliers d’hectares de forêt. Ce gigantesque brasier apparaît comme l’un des épisodes les plus sévères des feux de forêt en Gironde ces dernières années, causant une mobilisation importante des secours et provoquant l’évacuation de plusieurs campings et quartiers résidentiels. Le Cap Ferret, avec son attractivité touristique estivale, figure parmi les secteurs les plus vulnérables et surveillés en raison du potentiel dramatique d’un embrasement massif.

La journaliste Françoise Laborde, qui possède une résidence dans cette région, a posté sur Instagram un message soulignant l’urgence de la situation : « On évacue… Avec le vent du nord et la nuit le feu gagne… message d’alerte pour partir au plus vite… ». Ce message évoque la progression rapide du feu sous l’effet du vent nocturne et la nécessité d’une évacuation immédiate des habitants pour éviter tout drame.

Un engagement massif des secours face à un incendie d’une ampleur exceptionnelle

Depuis le déclenchement de l’incendie, plusieurs centaines de pompiers provenant de différents départements ont été mobilisés en continu pour contenir les flammes. Les interventions s’organisent dans un contexte extrêmement difficile, marqué par des vents changeants et des températures élevées. Ces conditions augmentent la vitesse de propagation du feu et la difficulté à le maîtriser, mettant à rude épreuve les capacités des équipes de secours.

Françoise Laborde a tenu à rendre hommage au dévouement des soldats du feu sur le terrain. Dans son témoignage, elle décrit « un impressionnant déploiement de pompiers » qu’elle a encouragés avec des cris de « Bravo, bravo. Quel courage ! ». Cette reconnaissance souligne l’intensité et le sérieux des opérations de lutte contre le sinistre, menées jour et nuit, avec des rotations constantes pour éviter l’épuisement des effectifs.

Les autorités locales ont établi plusieurs périmètres d’évacuation incluant des zones résidentielles et touristiques, dans le but de préserver la sécurité des populations. Des difficultés de circulation sont également rapportées, particulièrement aux abords de la grande métropole bordelaise, où de nombreux évacués convergent. Françoise Laborde a indiqué se diriger vers Bordeaux, précisant que « beaucoup de monde est sur la route », illustration concrète des mouvements de population liés à cet épisode dramatique.

La situation actuelle reste très tendue, avec des centaines d’hectares encore en proie aux flammes et un combat intense mené par les secours pour limiter la propagation du feu. Ces derniers jours ont aussi été marqués par l’expression d’émotions fortes de personnalités comme Ingrid Chauvin et Laurent Delahousse, qui ont publié des messages de soutien aux habitants et aux équipes mobilisées.