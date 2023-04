Serge Beynaud: le film de la mort par électrocution de son danseur en plein tournage de clip

- Publicité-

Les circonstances de la mort par électrocution de Dada, danseur du chanteur ivoirien Serge Beynaud ont été dévoilées par JB Moloko, lui aussi danseur et l’un des chorégraphes lors de son passage dans l’émission Showbuzz.

Christian Daniel Doun alias Dada, danseur du chanteur ivoirien Serge Beynaud est mort en plein tournage de son nouveau clip le 12 avril 2023. Selon les confidences de JB Moloko, danseur de Serge Beynaud à Mulukuku DJ, lors d’un échange électronique au cours de l’émission Showbuzz sur NCI le drame s’est produit aux environs de 14 heures.

« Nous étions tous au tournage du clip du grand-frère Serge Beynaud. Nous avons fait quelques prises et à la pause, Dada a commencé à taquiner tout le monde. On le connaît pour quelqu’un qui aime bien amuser la galerie pendant les répétitions et les pauses. Tout d’un coup, dans les amusements, Dada se retrouve entre les fils électriques derrière les écrans qui étaient placés dans le fond sur le lieu de tournage », a-t-il raconté la gorge nouée.

- Publicité-

Selon lui, c’est le mouvement qu’il faisait qui a attiré leur attention. « Nous nous sommes précipités pour aller le secourir. Mais, le temps qu’on arrive, on voit Dada en train d’agoniser. Nous avons essayé de le retirer de l’endroit où il est tombé. Tellement, lourd, on n’arrivait pas à le mettre debout et il est retombé. Néanmoins, nous avons réussi à le soulever, son corps était déjà dur à cause du choc électrique. Nous avons mis une cuillère dans sa bouche et nous avons commencé à taper sous la plante de ses pieds pour le réanimer », a-t-il expliqué.

Le chorégraphe JB Moloko soutient que le danseur Dada n’a pas réagi aux premiers secours. « Et nous l’avons transporté au CHU d’Angré. Nous sommes revenus sur le lieu du tournage où étaient restés d’autres danseurs. Nous avons automatiquement mis fin au reste du tournage du clip ».

Ce fut, dit-il, un grand désarroi, un grand malheur pour Serge Beynaud qui étai présent aussi ben sur le lieu du tournage qu’à l’hôpital où Dada a été annoncé mort.

Articles similaires