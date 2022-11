Serge Beynaud: le chanteur ivoirien au cœur d’une grosse polémique

Sous les feux des projecteurs tout long de cette année grâce à son morceau « C’est dosé », Serge Beynaud fait actuellement l’objet d’une grosse polémique. Pour cause, l’artiste est accusé d’avoir fait la promotion de l’homosexualité dans son nouveau morceau intitulé Môkôdô.

Quelques mois après la sortie de son dernier single « c’est dosé » qui a connu un succès fulgurant, Serge Beynaud se prépare à gratifier ses fans d’un nouveau morceau, Môkôdô, dont la sortie est prévue pour le 1er décembre prochain.

En pleine promotion de ce nouveau titre, l’artiste coupé-décalé a dévoilé le teaser dans un post sur ses réseaux sociaux. Mais c’est sans pour autant imaginer que le teaser pourrait susciter des vagues en raison d’un détail. Dans la courte vidéo postée l’on peut voir le chanteur, en train de proposer l’argent à un autre pour avoir tapé les fesses de sa compagne.

Si pour certains, ce morceau chosifie la femme, d’autres vont plus loin en accusant le chanteur d’avoir fait l’apologie de l’homosexualité pour avoir bougé ses fesses peu avant la fin du teaser. « Ils sont en train de rire là-bas demain ils viendront parler de la valeur de la vraie femme africaine », a écrit un internaute.

Pendant ce temps, un autre internaute qui fait partie visiblement de ceux qui pensent que le morceau fait un clin d’œil aux homosexuels, a ouvertment donné son avis dans un commentaire.

« Quand on était plus jeune, on nous disait qu’un garçon ne bouge pas les fesses comme une femme, un garçon ne doit pas exhiber son fessier. Aujourd’hui, avec la promotion de l’homosexualité en Côte d’ivoire, toutes les nouvelles danses ont pour but de décomplexer les fesses des hommes (…) Serge Beynaud même propose une danse ou le mouvement sert explicitement à écarter l’anus (…) le lobby homosexuel est à l’œuvre, nos petits frères vont grandir en considérant l’homosexualité comme normal, la majorité voudra essayer pour ne pas être Gaou ou ringard… Les petites choses ne sont pas anodines », a-t-il écrit dans un commentaire qui a récolté de nombreux like.

Pour l’heure, Serge Beynaud n’a pas encore réagi à cette grosse polémique que suscite son nouveau morceau.