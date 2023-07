Séngal: suspension temporaire de l’Internet mobile à Dakar

Au Sénégal, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a annoncé la suspension temporaire de l’Internet des données mobiles à Dakar à partir du 31 juillet 2023, en réponse à la diffusion de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux.

Le lundi 31 juillet 2023, le Ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Economie numérique a émis un communiqué annonçant la suspension temporaire de l’Internet des données mobiles à Dakar. Cette mesure drastique a été prise en raison de la propagation de messages haineux et subversifs sur les réseaux sociaux, alimentant un climat de tension politique et créant des menaces de trouble à l’ordre public.

La décision de suspendre l’Internet mobile a été prise dans le but de prévenir d’éventuels incidents violents et de contenir la propagation de discours incendiaires qui pourraient aggraver la situation déjà fragile. Les autorités ont souligné que cette mesure est temporaire et vise à protéger la sécurité et la stabilité du pays.

Ce contexte de tension politique est également marqué par l’arrestation de l’opposant Ousmane Sonko, une figure clé de l’opposition, qui a récemment entamé une grève de la faim pour protester contre son incarcération. L’arrestation de Sonko a suscité des réactions passionnées et des manifestations dans certaines parties du pays, ajoutant aux inquiétudes concernant la sécurité et l’ordre public.

La suspension temporaire de l’Internet mobile à Dakar reflète les défis auxquels le pays est confronté en matière de désinformation et d’utilisation abusive des réseaux sociaux. Alors que la liberté d’expression est un droit fondamental, les autorités doivent également veiller à ce que cette liberté ne soit pas détournée pour inciter à la violence ou à la division.

Dans ce contexte délicat, il est essentiel que toutes les parties prenantes s’engagent dans un dialogue constructif pour résoudre les différends politiques et trouver des solutions pacifiques aux tensions existantes. La stabilité du pays et le bien-être de ses citoyens dépendent de la volonté de chacun de travailler ensemble pour surmonter ces défis et construire un avenir plus serein pour le Sénégal.