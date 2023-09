Sénégal: Youssou N’Dour quitte son poste de ministre-conseiller de Macky Sall

La légende musicale sénégalaise, Youssou N’Dour, a annoncé sa démission du poste de ministre-conseiller auprès du président Macky Sall, ainsi que son départ de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar.

Youssou N’Dour, icône de la musique sénégalaise et personnalité internationale respectée, a surpris la scène politique sénégalaise en annonçant sa démission du poste de ministre-conseiller auprès du président Macky Sall. Il occupait ce rôle depuis 2013, après avoir précédemment exercé en tant que ministre de la Culture puis du Tourisme. Cette décision a été confirmée par des sources présidentielles et des proches de l’artiste.

Proche du président Macky Sall depuis 2011, Youssou N’Dour avait d’abord occupé des fonctions ministérielles avant de devenir ministre-conseiller. En plus de sa carrière musicale brillante, il était également à la tête du groupe de presse Futurs Médias (GFM) et dirigeait son propre mouvement politique, Fekke Ci Boole.

Les raisons exactes de sa démission n’ont pas été immédiatement divulguées, mais cette décision inattendue marque un changement significatif dans la vie politique sénégalaise. Youssou N’Dour est une personnalité très respectée et influente, non seulement au Sénégal mais également à l’échelle internationale, et son rôle au sein du gouvernement avait suscité des attentes considérables.

La démission de Youssou N’Dour pourrait avoir des implications sur le paysage politique sénégalais et sur les équilibres au sein de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar. Il reste à voir comment cette décision sera perçue par ses partisans et par le président Macky Sall.