Sénégal: une nouvelle coalition de l’opposition portée sur les fonts baptismaux

A quelques mois de la présidentielle au Sénégal, l’opposition a lancé samedi 11 novembre, une nouvelle coalition pour mieux faire face au camp de la mouvance qui fait preuve d’une sérénité tant bien que mal. Cette nouvelle formation politique, le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (Fite), regroupe une trentaine de candidats en lice pour la présidentielle de 2024.

Au Sénégal, l’opposition dandine alors que la présidentielle s’approche à grand pas. Ousmane Sonko, figure charismatique du Pastef les Patriotes et chef de file de l’opposition, est dans une mauvaise posture. L’homme qui a longtemps espéré ravir la vedette au camp du président Macky Sall lors de la présidentielle prochaine, est actuellement en détention et n’est jusque-là pas inscrit sur les listes électorales.

Cette situation que traverse cette figure emblématique de la coalition Yewwi Askan Wi, plus grande coalition de l’opposition au Sénégal, a fait réfléchir au sein de cette classe politique qui vient de faire sortir un plan de secours. En effet, une nouvelle coalition de l’opposition a été lancée samedi 11 novembre 2023. Cette coalition dénommée le Front pour l’inclusivité et la transparence des élections (Fite), regroupe 35 membres dont des figures phares de Pastef Les Patriotes et Aminata Touré, l’ancienne Première ministre.

Mise sur les fonts baptismaux, la nouvelle coalition dénonce les provocations du régime en place notamment, à l’égard de Ousmane Sonko dont la candidature pour la présidentielle est incertaine au vu de sa situation actuelle. Aussi, a-t-elle lancé un appel aux forces politiques d’être « résolument déterminées à restaurer la démocratie sénégalaise malmenée par le régime de Macky Sall et à unir nos efforts en vue d’assurer la participation de tous les candidats hors de toute exclusion illégale afin de protéger la transparence, la sincérité et la régularité de l’élection présidentielle du 25 février 2024« .