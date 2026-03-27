Sénégal : tous les billets vendus pour le match amical contre le Pérou selon la FSF

Dans un communiqué diffusé par l’instance dirigeante, la FSF confirme l’épuisement des billets, signe d’un intérêt marqué du public pour cette confrontation internationale. La fédération précise qu’aucune billetterie ne sera ouverte aux abords du stade le jour du match et demande aux personnes non munies de ticket de ne pas se déplacer inutilement.