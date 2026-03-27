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Sénégal : tous les billets vendus pour le match amical contre le Pérou selon la FSF

Le match amical entre les sélections du Sénégal et du Pérou, programmé ce samedi 28 mars, se joue à guichets fermés. La Fédération sénégalaise de football (FSF) annonce que l’ensemble des billets a été vendu et qu’il n’y aura pas de vente le jour de la rencontre.

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Sénégal : tous les billets vendus pour le match amical contre le Pérou selon la FSF
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Dans un communiqué diffusé par l’instance dirigeante, la FSF confirme l’épuisement des billets, signe d’un intérêt marqué du public pour cette confrontation internationale. La fédération précise qu’aucune billetterie ne sera ouverte aux abords du stade le jour du match et demande aux personnes non munies de ticket de ne pas se déplacer inutilement.

Les organisateurs soulignent la forte mobilisation des supporters sénégalais autour de cette affiche, qui suscite une importante affluence.

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