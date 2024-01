Sénégal – Présidentielle: le dossier de Ousmane Sonko jugé incomplet et recalé

- Publicité-

Selon une information de PressAfrik, le dossier de candidature de Ousmane Sonko a été recalé au Conseil constitutionnel.

Le candidat Ousmane SONKO pour la course à la présidentielle du 25 février 2024 vient d’être invalidé. Le dossier est jugé incomplet pour absence d’attestation de la Caisse des Dépôts et des Consignations. « La Commission de contrôle a jugé le dossier de l’opposant incomplet », nous rapporte PressAfrik.

Jeudi 4 janvier, dans un feuilleton politico-judiciaire interminable, la Cour suprême sénégalaise a confirmé la condamnation d’Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Cette décision de la Cour suprême compromettait sérieusement l’éligibilité de l’opposant en détention depuis le 29 juillet pour plusieurs accusations, dont « appel à l’insurrection ». Selon le Code électoral, les personnes condamnées à une peine avec sursis inférieure ou égale à six mois sont inéligibles pour une durée de cinq ans.

Président depuis 2012, Macky Sall a annoncé en juillet qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat. Il a désigné Amadou Ba pour représenter la majorité. Parmi les principaux favoris du scrutin du 25 février 2024, il y a Amadou Ba, membre de la coalition au pouvoir et actuel Premier ministre du Sénégal, l’opposant emprisonné Ousmane Sonko, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Karim Wade (fils de l’ex-président Abdoulaye Wade) et Idrissa Seck, arrivé deuxième à la présidentielle de 2019.