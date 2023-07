Sénégal: placé sous mandat de dépôt, Ousmane Sonko prêt à se soumettre à la volonté divine

Ousmane Sonko, leader de l’opposition sénégalaise, a publié une déclaration suite à son placement sous mandat de dépôt. Dans ce message adressé au peuple sénégalais, il exprime sa conviction en Dieu et se dit prêt à se soumettre à la volonté divine, tout en appelant ses concitoyens à rester fermes dans leur engagement pour la justice et la démocratie.

L’opposant politique sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté et placé sous mandat de dépôt le 31 juillet 2023, faisant face à sept chefs d’accusation, dont l’appel à l’insurrection. Son arrestation a suscité des réactions et des tensions dans le pays, alors que certains acteurs de la société civile et de l’opposition ont appelé au report du scrutin.

Dans sa déclaration, Ousmane Sonko a réaffirmé sa confiance en Dieu et souligné son engagement envers le peuple sénégalais, pour qui, il s’est « toujours battu« . Il a exprimé sa détermination à se conformer à la volonté divine et à respecter les décisions prises par ses compatriotes, tout en continuant de se battre pour la justice et la démocratie.

La situation politique au Sénégal reste tendue suite à cette arrestation, mettant en évidence les défis auxquels le pays est confronté en matière de stabilité politique et de respect des droits de l’homme. La déclaration d’Ousmane Sonko reflète l’importance de la foi et du respect des principes démocratiques dans ces moments difficiles.

En ces temps délicats, le Sénégal doit trouver des solutions qui favorisent le dialogue, la justice et la transparence. L’implication de la société civile, des leaders d’opinion et des institutions démocratiques sera cruciale pour assurer une voie pacifique vers la résolution des problèmes politiques et sociaux du pays.