Sénégal: Ousmane Sonko arrêté à son domicile

Ousmane Sonko vient d’être arrêté, a annoncé ce vendredi 28 juillet 2023, son avocat français, Juan Branco.

Ce vendredi 28 juillet 2023, le Sénégal est secoué par l’arrestation d’Ousmane Sonko, une figure politique charismatique. L’incident a eu lieu à son domicile, alors qu’il était surveillé de près par des agents des renseignements généraux. Selon les dires du leader politique, ils l’auraient filmé à son insu lors de son retour de la prière du vendredi.

Face à cette intrusion dans sa vie privée, Ousmane Sonko a réagi avec colère en arrachant le téléphone des mains de l’agent responsable et en lui demandant d’effacer les images prises. Malheureusement, cette requête fut refusée, ce qui a accru la tension entre les forces de l’ordre et les partisans du leader.

Ousmane Sonko arrêté

L’avocat de M. Sonko, Juan Blanco, a confirmé l’arrestation de son client, mais les autorités n’ont pas encore commenté officiellement cette affaire qui fait déjà couler beaucoup d’encre et suscite des débats passionnés à travers le pays.

« Ousmane Sonko vient d’être transféré à la Brigade des affaires générales. Ousmane Sonko vient d’être enfermé à la cave du Tribunal. Ousmane Sonko vient d’être arrêté« , a indiqué l’avocat.

La détention d’Ousmane Sonko plonge le Sénégal dans une période d’incertitude politique et sociale. La tension est palpable, et le peuple se divise entre ceux qui soutiennent le leader accusé d’abus de pouvoir et de vol, et ceux qui appellent au respect de la loi et de l’ordre.