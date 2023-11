Sénégal : Ousmane Sonko a mis fin à sa grève de la faim

Ousmane Sonko, dont la candidature à la présidentielle 2024 est compromise, a mis fin à la grève de la faim qu’il menait depuis mi-octobre.

« Il a suspendu l’utilisation de cette arme pour l’instant », a déclaré dans un message transmis à l’AFP, le député Guy Marius Sagna. Habib Sy, responsable au sein de la coalition de l’opposant, a aussi publié un texte authentifié sur sa page Facebook qui confirmait l’information. « En tout état de cause, il la reprendra, au gré des contextes », a-t-il néanmoins précisé.

L’opposant avait annoncé lundi 16 octobre reprendre sa grève de la faim qu’il avait arrêtée début septembre. L’homme politique et candidat à la présidentielle de 2024, incarcéré depuis fin juillet, dit vouloir aussi protester contre sa « détention arbitraire et électoraliste », selon ses termes, et « en exiger la fin ». Il entend protester aussi contre l’incarcération de centaines de membres de son parti.