Sénégal: mal en point, Ousmane Sonko dans un « coma profond »

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko, actuellement en prison, a été plongé dans un « coma profond », suscitant des préoccupations croissantes quant à son état de santé.

Incarcéré depuis fin juillet 2023, le farouche opposant sénégalais Ousmane Sonko est très mal en point. Son état de santé s’est aggravé dernièrement lorsqu’il a entamé une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions de sa détention et la nature des accusations portées contre lui. La semaine dernière, il avait décidé de mettre fin à sa grève, mais son état de santé s’est rapidement détérioré.

Me Ciré Clédor Ly, l’un de ses avocats, a publié un communiqué indiquant que Sonko était tombé dans un « coma profond » le 23 octobre. Il a souligné que cette situation était alarmante et que son état de santé suscitait des inquiétudes croissantes. Me Ciré Clédor Ly a également fait appel au Président de la République et au ministre de la Justice pour qu’ils prennent des mesures visant à préserver la vie de Sonko.

Pour rappel, sa détention fait suite à plusieurs chefs d’inculpation, notamment « appel à l’insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte à la sûreté de l’État ». L’opposant politique, qui envisageait de se présenter à l’élection présidentielle de 2024, maintient que ces accusations sont le résultat d’un complot visant à le discréditer et à l’écarter de la scène politique.