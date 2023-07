Sénégal : Macky Sall évoquera la question du 3ème mandat dans un discours à la nation ce lundi

Le suspense qui entourait la possible candidature du président sénégalais, Macky Sall, pour un troisième mandat présidentiel sera finalement levé ce lundi. Alors que l’opposition exprime des craintes quant à une éventuelle modification de la constitution, les regards sont tournés vers le chef de l’État pour connaître sa décision officielle.

Dans un climat de tension politique et d’incertitude, le président Macky Sall s’adressera à la nation aujourd’hui pour révéler s’il sera candidat à l’élection présidentielle prévue pour le mois de février 2024. Cette annonce tant attendue mettra fin aux spéculations et aux rumeurs qui ont alimenté les discussions politiques ces derniers mois.Macky Sall, qui entame actuellement son deuxième mandat en tant que président du Sénégal, est confronté à des accusations de l’opposition selon lesquelles il chercherait à tripatouiller la constitution pour se représenter à une nouvelle élection présidentielle.

Ces allégations ont créé une atmosphère de méfiance et de contestation dans le pays, suscitant des débats animés sur la limite des mandats présidentiels et la stabilité démocratique. La décision de Macky Sall revêt une importance cruciale pour l’avenir politique du Sénégal.

Si le président annonce sa candidature à un troisième mandat, cela pourrait déclencher une série de protestations de la part de l’opposition et de la société civile, qui voient cela comme une remise en cause des principes démocratiques et de l’alternance au pouvoir.

D’autre part, si Macky Sall annonce qu’il ne briguera pas un nouveau mandat, cela ouvrirait la voie à une élection présidentielle ouverte et permettrait à de nouveaux visages politiques de se manifester. Cela pourrait également apaiser les tensions dans le pays et renforcer la confiance dans le processus démocratique.