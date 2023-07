Sénégal: levée du dispositif sécuritaire autour du domicile d’Ousmane Sonko

Après près de deux mois de blocage par les forces de sécurité, le dispositif entourant le domicile de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a été levé. L’information a été confirmée par un porte-parole du Pastef, le parti politique du leader contestataire. Cette mesure survient suite à la condamnation de Sonko à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs qui avait provoqué des tensions politiques dans le pays.

Depuis le 28 mai dernier, le domicile d’Ousmane Sonko était sous haute surveillance, le maintenant ainsi isolé du reste du monde. L’opposant, fervent critique du gouvernement en place, avait été condamné le 1er juin à deux ans d’emprisonnement ferme à la suite d’une affaire de mœurs largement médiatisée. Cette condamnation avait provoqué des manifestations massives de ses partisans à travers le Sénégal, et l’opposition avait dénoncé un procès politique visant à museler leur leader.

Le parti politique de Sonko, le Pastef, a confirmé l’information concernant la levée du dispositif sécuritaire autour de son domicile. Toutefois, le porte-parole du parti a souligné qu’Ousmane Sonko n’a pas été arrêté pendant cette période de blocage. Malgré cette mesure restrictive, le leader de l’opposition a continué à faire entendre sa voix, en délivrant des messages à ses partisans et en appelant à la poursuite des manifestations pacifiques pour défendre la démocratie et les droits de l’homme au Sénégal.

Les autorités sénégalaises n’ont pas émis de déclaration officielle concernant la levée du dispositif de sécurité. Cette décision survient dans un contexte de tensions politiques persistantes dans le pays. Les partisans d’Ousmane Sonko espèrent que cette mesure marquera un pas vers l’apaisement et permettra un dialogue constructif entre le gouvernement et l’opposition pour résoudre les différends politiques et renforcer la démocratie au Sénégal.