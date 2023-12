Sénégal: les premiers mots de Ousmane Sonko après sa réintégration sur la liste électorale

- Publicité-

Quelques heures après la décision du Tribunal de Dakar qui a ordonné sa réintégration sur les listes électorales, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a réagi via le réseau social X (ex-Twitter). Dans sa déclaration, le chef du Pastef Les Pariotes, s’est montré reconnaissant envers ses principaux soutiens.

« Gloire à Dieu, l’Unique ! », a en amont écrit le chef de file de l’opposition sénégalaise, Ousmane Sonko, sur le réseau social X. L’homme qui s’est révélé comme un opposant farouche au président Macky Sall depuis quelques années, a adressé ses vifs félicitations à l’ensemble de ses soutiens au Sénégal comme au-delà des frontières sénégalaises.

« Honneurs à mes dévoués, brillants, désintéressés et loyaux avocats ! Reconnaissance infinie à ce formidable peuple sénégalais ! Remerciements à tous nos soutiens africains et étrangers ! Que la paix et la bénédiction divine inondent notre pays », a ajouté le maire de Ziguinchor.

Pour finir, Ousmane Sonko reste focus sur la présidentielle de 2024. En effet, la décision de justice ordonnant sa réintégration sur les listes électorales ouvre désormais la voie à sa candidature pour la présidentielle prochaine.