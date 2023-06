Sénégal: les perspectives électorales s’ouvrent pour Khalifa Sall et Karim Wade

La commission politique du dialogue national au Sénégal s’est prononcée en faveur de modifications du code électoral, ouvrant la voie à la participation de Khalifa Sall et Karim Wade à l’élection présidentielle de 2024. Si les recommandations sont adoptées, ces deux figures politiques, autrefois déchues de leurs droits civiques, pourraient retrouver leur éligibilité.

Lors du dialogue national entamé le 31 mai à Dakar, les questions relatives à l’éligibilité des principaux opposants du président Macky Sall ont été au cœur des débats. La commission politique a décidé de recommander une modification des articles L28 et L29 du code électoral, ce qui permettrait une réhabilitation des droits civiques et politiques des personnes ayant bénéficié d’une grâce présidentielle et ayant purgé leur peine.

Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, avait été condamné en 2015 à six ans de prison ferme pour enrichissement illicite. Cependant, il a été gracié et a trouvé refuge au Qatar. De son côté, Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, avait été exclu de l’élection présidentielle de février 2019 en raison de sa condamnation à cinq ans de prison ferme pour détournements de fonds publics. Toutefois, il a bénéficié d’une grâce présidentielle en septembre de la même année.

Si la commission politique propose de lever l’inéligibilité permanente des individus condamnés à une peine de plus de cinq ans de prison, il est précisé que cette réhabilitation ne s’appliquerait pas aux crimes graves tels que les trafics de stupéfiants, les crimes ou les détournements de deniers publics. Dans ces cas-là, la période d’inéligibilité s’étendrait jusqu’à cinq ans après l’expiration de la condamnation.

La décision finale reviendra au chef de l’État, qui prononcera son allocution lors de la clôture du dialogue national, prévue pour le samedi 24 juin. Les conclusions de la commission politique ne sont que des recommandations et laissent présager des débats animés sur la question de l’éligibilité des anciens opposants politiques.

Qu’en est-il d’Ousmane Sonko?

Alors que Khalifa Sall et Karim Wade voient de nouvelles perspectives s’ouvrir quant à leur participation à l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal, la situation reste incertaine pour Ousmane Sonko, leader du parti des Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef).

Condamné à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse et à six mois avec sursis pour diffamation, Sonko risque de voir son éligibilité compromise. Tandis que la décision finale approche, le pays retient son souffle dans l’attente de l’allocution du chef de l’État, qui sera déterminante pour le futur politique du Sénégal. L’autre suspense en vue, c’est la candidature ou non, du président Macky Sall à la présidentielle de 2024.