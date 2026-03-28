Sénégal : l’équipe nationale porte son nouveau maillot à deux étoiles face au Pérou

Le Sénégal alignera pour la première fois samedi au Stade de France son nouveau maillot domicile orné de deux étoiles, lors de l’amical contre le Pérou (coup d’envoi à 16h00 GMT).

La Fédération Sénégalaise de Football et l’équipementier Puma ont présenté la tenue il y a quelques jours ; elle sera portée lors de ce match amical et mise en vente en septembre prochain.

La présence des deux étoiles sur le maillot renvoie au sacre continental obtenu en 2025.

Cette nouvelle tunique, dévoilée malgré des contestations, fera sa première apparition publique sous les regards des supporters présents au Stade de France.

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