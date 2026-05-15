Sénégal : le Pastef ouvre les candidatures pour élire son président

Le PASTEF a officiellement ouvert la période de dépôt des candidatures pour l’élection de son président, prévue lors de son premier congrès national le 6 juin à Dakar. Cette étape marque un moment important de structuration interne pour le parti d’ Ousmane Sonko , désormais au cœur du pouvoir sénégalais et déjà tourné vers les prochaines échéances électorales.

La Haute Autorité de Régulation du Parti (HARP) du PASTEF a publié jeudi 14 mai la décision n°001/2026 ouvrant la période de dépôt des candidatures pour l’élection du président du parti, prévue lors du premier congrès national de la formation, fixé au samedi 6 juin 2026 à Dakar. La période de candidature court du 15 mai à zéro heure au 20 mai à 12 heures. Les dossiers peuvent être déposés par voie électronique ou au siège national du parti, à Sacré-Cœur 3 VDN à Dakar. La décision a été délibérée lors d’une séance spéciale tenue le 14 mai, sous la signature du président de la HARP, Mouhamadou Ngouda Mboup.

Ce congrès sera le premier de l’histoire de PASTEF-Les Patriotes, fondé il y a douze ans. Son Conseil national, réuni le 15 mars 2026 sous la présidence d’Ousmane Sonko — actuel président du parti et Premier ministre — avait alors acté la date et confié à la HARP l’organisation du scrutin interne. Outre l’élection du président, le congrès sera chargé d’adopter les grandes orientations politiques du parti pour les six prochaines années.

L’annonce du congrès de mars était intervenue une semaine après l’assemblée générale de la coalition « Diomaye Président » organisée le 7 mars par le président de la République Bassirou Diomaye Faye, avec qui Sonko partage l’exécutif depuis l’élection de mars 2024. Plusieurs médias sénégalais font état depuis plusieurs semaines de tensions entre les deux têtes de l’exécutif, sans que des déclarations officielles n’aient confirmé une rupture. En marge de la session du Conseil national du 15 mars, Sonko avait « exhorté les membres à intensifier le travail militant et à renforcer la fraternité, l’unité et la discipline », selon le communiqué officiel du parti.

Le PASTEF, qui a remporté les élections législatives de novembre 2024 avec une large majorité à l’Assemblée nationale, vise à mobiliser sa base en vue des élections territoriales de 2027 et de la présidentielle de 2029.