Sénégal : la coalition «Diomaye Président» tient sa première assemblée générale

La coalition « Diomaye Président » s’est réunie en assemblée générale ce samedi 7 mars à Dakar, marquant sa première réunion formelle depuis sa création. Initialement pensée pour fédérer les soutiens autour de la candidature de Bassirou Diomaye Faye lors de la présidentielle de 2024, l’alliance se présente désormais comme une structure politique à part entière.

Bassirou Diomaye Faye, présent à ce grand rassemblement, a ainsi confirmé publiquement son insertion dans un courant organisé en dehors de son courant d’origine. La tenue de cette assemblée constitue une étape symbolique pour affirmer une identité politique distincte.

Le mouvement se détache de Pastef, le parti dont provient le chef de l’État et qui est conduit par le Premier ministre Ousmane Sonko. Cette scission d’allure politique intervient après plusieurs mois de tensions observées au sein du tandem gouvernant, tensions qui ont alimenté spéculations et analyses au sein de la classe politique sénégalaise.

Aux yeux de nombreux observateurs, la mise en place d’une coalition autonome traduit un réalignement des forces et pose des questions sur la cohésion du pouvoir. Les implications pour la gouvernance et les relations entre les acteurs majeurs restent, pour l’instant, à définir.

Origines et enjeux d’une recomposition

Née comme plateforme de soutien à une candidature présidentielle, « Diomaye Président » s’est transformée en instrument politique capable de mobiliser au-delà des clivages initiaux. Sa première assemblée générale visait autant à structurer l’organisation interne qu’à envoyer un signal aux alliés et aux opposants sur sa capacité d’action indépendante.

La décision de se formaliser hors de Pastef met en lumière des divergences qui, bien qu’elles aient été plus ou moins publiques ces derniers mois, prennent désormais une forme institutionnelle. Le choix de certains responsables de consolider une alternative politique reflète une dynamique de compétition au sein même des cercles proches du pouvoir.

