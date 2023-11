Sénégal: le parti de Ousmane Sonko désigne Bassirou Diomaye Faye candidat à la présidentielle

- Publicité-

Dans une déclaration commune, les candidats à la présidentielle du parti Pastef Les Patriotes de Ousmane Sonko, ont unanimement désigné, Bassirou Diomaye Faye, comme candidat dudit parti, à la place de Ousmane Sonko.

Au Sénégal, le parti Pastef Les Patriotes du chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko, se veut être prudent. Face à l’échec du retour de Ousmane Sonko sur la liste électorale, le Parti a dévoilé son plan B: Bassirou Diomaye Faye, secrétaire-général et bras droit d’Ousmane Sonko, a en effet été désigné comme candidat du parti à la place de Ousmane Sonko.

Cette décision a été prise en commun accord avec Ousmane Sonko, selon une déclaration commune des candidats de Pastef qui désormais, s’unissent autour de Bassirou Diomaye Faye pour porter sa candidature. Dans cette déclaration commune, Guy Marius Sagna, Birame Souleye Diop, Abass Fall et El Malick Ndiaye ont dénoncé un « dilatoire, conforté par la forfaiture administrative de la Direction générale des élections (DGE) et du ministère de l’Intérieur, pour refuser de remettre les fiches de parrainage du Président Ousmane Sonko, porteur du projet, jusqu’au 11 décembre, date du début des dépôts des candidatures ».

« C’est en réponse à cela que, après nous être concertés tous les quatre, et après avoir fait valider notre décision par le Président Ousmane Sonko, nous demandons unanimement à tous les Sénégalais de lancer, à compter de ce lundi 20 novembre 2023, la campagne de parrainage du projet en faveur du candidat Bassirou Diomaye Faye », ont-ils ajouté.

La déclaration précise que faire parrainer le candidat Bassirou Diomaye Faye ne signifie nullement une abdication quant à la candidature de Ousmane Sonko: « Au moment où nous nous adressons à vous, la candidature du Ousmane Sonko n’est toujours pas écartée, malgré toute l’armada juridico-administrative mise en place par le régime de Macky Sall. Ses excellents avocats poseront tous les actes nécessaires à tous les niveaux juridictionnels les heures et jours à venir. Et nous vous assurons qu’avec les autres formes de parrainages (par les élus), nous gardons notre capacité de parrainer sa propre candidature et de parrainer d’autres candidats jusqu’au jour même des dépôts. C’est pourquoi nous vous demandons de vous approprier cette entrée officielle, quoique tardive, de notre mouvance dans la campagne de parrainage« .

Depuis son arrestation le jeudi 1ier juin 2023 pour « corruption de la jeunesse« , Ousmane Sonko est maintenu en détention et sa radiation de la liste électorale constitue un frein à sa participation à la présidentielle de 2024. Débouté par la Cour Suprême de Dakar et la Cour de Justice de la CEDEAO, le leader de Pastef les Patriotes voit ses chances s’amenuisées à seulement trois semaines de la fin des parrainages.