Sénégal: l’actrice Halima Gadji veut rester célibataire à vie

- Publicité-

L’actrice sénégalaise Halima Gadji a décidé de rester célibataire à vie pour se concentrer sur sa carrière.

Dans une récente publication sur sa page Facebook, Halima Gadji, célèbre actrice sénégalaise connue pour son rôle dans le film ‘La maîtresse d’un homme marié’, s’est ouverte sur ses expériences passées et a pris une décision surprenante : rester célibataire et se concentrer sur son avenir professionnel. Dans son post, Gadji a exprimé sa frustration face aux déceptions amoureuses qu’elle a vécues par le passé.

« Bonjour je cherche ce hamar de cupidon la prochaine fois que tu me plante une flèche de le cœur je te l’envoi dans… moi Halima Gadji j’ai décidé de rester célibataire à vie. Vos histoires d’amour là c’est pas tout le monde qui peut gérer ça y’a quoi on a dit aimez vous les uns les autres y’a n’a ils ont cru que c’est règlement de compte à partir d’aujourd’hui je cherche mon argent et je m’achète un jouet pour le reste. Fock l’amour ont fait du cache », a-t-elle exliqué en évoquant son souhait de se concentrer sur sa carrière professionnelle et de ne plus perdre de temps dans des relations amoureuses tumultueuses.

- Publicité-

Message aux briseurs de coeur

En signe de détermination, Halima Gadji a également partagé une photo d’elle tenant un fusil, qui symbolise le message qu’elle souhaite faire passer aux briseurs de cœur : restez loin d’elle, sinon ils connaîtront les conséquences.

Cette décision radicale de rester célibataire a suscité de nombreuses réactions parmi ses fans et ses followers sur les réseaux sociaux. Certains l’ont soutenue dans cette décision, admirant son désir de se concentrer sur sa carrière et de prendre soin d’elle-même. D’autres ont exprimé leur tristesse de la voir renoncer à l’amour, espérant qu’elle finira par trouver le bonheur dans sa propre façon de vivre.

Halima Gadji est connue pour sa beauté et son talent d’actrice qui lui ont valu une renommée nationale et internationale. Elle a participé à de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles au Sénégal, mais c’est son rôle dans le film à succès ‘La maîtresse d’un homme marié’ qui l’a propulsée sur le devant de la scène.

- Publicité-

Malgré les déceptions amoureuses qu’elle a pu connaître, Halima Gadji reste une femme forte et déterminée à réaliser ses objectifs professionnels. Sa décision de rester célibataire pour se concentrer sur son avenir promet de lui ouvrir de nouvelles opportunités et de lui permettre de se consacrer pleinement à sa passion.