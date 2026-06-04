Disparition de Lyannah dans le Gers : l’animatrice télé Faustine Bollaert fait une promesse aux parents de la fillette de 11 ans

Lyannah, une fillette de 11 ans disparue depuis le 29 mai dans le Gers, demeure au centre d’une enquête policière intense après la découverte d’un corps d’enfant portant des vêtements similaires à ceux de la jeune collégienne. Cette nouvelle, annoncée jeudi 4 juin, a mobilisé plus de 180 gendarmes ainsi que des bénévoles, renforçant l’émotion et la mobilisation autour de cette affaire.

La dernière fois que Lyannah a été vue, elle était assise à l’ombre, sur un trottoir proche du collège Hubert-Reeves dans le Gers, comme l’a rapporté son père. Elle portait alors un short noir et un débardeur rayé noir et blanc. Depuis sa disparition, d’importants moyens humains ont été déployés pour tenter de la retrouver. L’implication de bénévoles témoigne de la forte mobilisation locale autour de cette disparition inquiétante.

Jeudi 4 juin, BFMTV a rapporté qu’un corps d’enfant avait été trouvé à proximité de Fleurance, dans un silo agricole, non loin du lieu où Lyannah a disparu. Les vêtements découverts sur le corps sont très similaires à ceux que la fillette portait au moment de sa disparition, renforçant l’angoisse autour de cette affaire. Les parents ont été informés de cette découverte. Plus tard dans la journée, le procureur d’Agen, Olivier Naboulet, a confirmé cette information dans un communiqué, précisant que le corps « paraissait être celui d’un enfant » habillé de manière comparable aux vêtements de Lyannah.

Une enquête en cours sous haute tension

Une autopsie est prévue pour confirmer l’identité de l’enfant retrouvé et déterminer les causes précises de son décès, notamment pour savoir s’il y a eu violences physiques ou sexuelles. Cette étape reste cruciale pour orienter la poursuite des investigations. Par ailleurs, un principal suspect est particulièrement ciblé. Il s’agit de Jérôme Barella, le père de la meilleure amie de Lyannah, qui fait l’objet d’une plainte pour viols sur une enfant de dix ans. Des échanges troublants entre lui et plusieurs mineures ont également été découverts sur son téléphone, ce qui accroît les soupçons à son encontre.

Le poids de la douleur est immense du côté des proches. Par l’intermédiaire de leur avocat, les parents de Lyannah ont exprimé leur tristesse et leur colère dans un communiqué officiel, marquant le début d’une période de recueillement et de deuil. L’émotion suscitée par cette affaire dépasse les simples cercles familiaux. Le maire de Fleurance, Grégory Bobbato, a pris la parole avec « le cœur lourd », appelant au respect de la dignité collective et à la confidentialité nécessaire pour permettre à la famille d’avancer dans cette épreuve. Il a exprimé son soutien en soulignant l’unité de la commune face à cette tragédie.

Par ailleurs, cette affaire a aussi ému personnalités publiques et animateurs de télévision. L’animatrice Faustine Bollaert a réagi sur ses réseaux sociaux en publiant une photo de Lyannah, accompagnée d’un message d’affection et de soutien aux parents : “petite poupée personne n’oubliera ton sourire”. Ces marques de solidarité viennent renforcer l’attention médiatique et populaire portée à cette disparition dramatique.