Sénégal : la Fédération confirme le forfait de Booba pour les célébrations du titre

Booba forfait à la veille du match Sénégal–Pérou au Stade de France. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, moins de 24 heures avant le coup d’envoi du samedi 28 mars, que le rappeur ne pourra pas assurer sa prestation en raison d’une blessure sérieuse survenue lors d’un accident sportif.

Le communiqué diffusé par la FSF indique que l’artiste est contraint de renoncer à sa participation pour des raisons médicales liées à cet incident. L’organisation a précisé la nature récente de l’accident et a exprimé des vœux de prompt rétablissement à l’intéressé, tout en remerciant le public pour sa compréhension.

L’annonce a surpris de nombreux supporters sénégalais et membres de la diaspora attendus au Stade de France, où plusieurs milliers de personnes étaient attendues pour célébrer la rencontre amicale et la présence de la sélection nationale.

Présenté comme l’un des têtes d’affiche de la fête organisée autour du match, Booba était attendu pour animer les abords et les tribunes ; son absence modifie la configuration prévue de l’événement culturel qui accompagne la rencontre.

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Contexte de la rencontre

Le match, inscrit au calendrier le samedi 28 mars au Stade de France, s’inscrit dans les manifestations organisées autour du statut de champions d’Afrique de l’équipe nationale et visait à rassembler la communauté sénégalaise en France.

La FSF a confirmé que la rencontre reste programmée et a adressé ses souhaits de prompt rétablissement à l’artiste