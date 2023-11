Sénégal : la Cour suprême douche les espoirs de Ousmane Sonko pour la présidentielle

- Publicité-

Nouveau revers pour Ousmane Sonko. Débouté plus tôt, par la Cour de justice de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ce vendredi, l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a essuyé un autre revers à Dakar. En effet, la Cour suprême du Sénégal, a cassé un jugement lui permettant de revenir dans la course à la présidentielle.

L’opposition politique au Sénégal se retrouve dans une situation incertaine. Ousmane Sonko, chef de file de cette opposition est actuellement en détention pour corruption de la jeunesse et voit son avenir politique devenir de plus en plus précaire.

Ce vendredi, non seulement, il a été débouté par la cour de justice de la CEDEAO qui a confirmé la dissolution de son parti, Pastef Les Patriotes, Ousmane Sonko a vu la Cour suprême du Sénégal, prononcé un verdict annulant la décision antérieure lui permettant de réintégrer la course présidentielle de février 2024.

« La Cour casse et annule la décision du tribunal de Ziguinchor du 12 octobre et renvoie l’affaire au tribunal hors classe de Dakar » pour qu’elle soit rejugée, a déclaré le président de la cour suprême, Ali Ciré Ba.

Très mécontent, Juan Branco, l’avocat de Ousmane Sonko, ne savoure pas vaincu et dénonce un complot ourdi par le pouvoir de Macky Sall avec Paris pour écarter son client de la course à la présidentielle 2024.