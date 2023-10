Sénégal: « J’ai décidé de reprendre ma grève de la faim », Ousmane Sonko

- Publicité-

Dans un post publié sur sa page Facebook dans la nuit du mardi 17 octobre 2023, l’opposant Ousmane Sonko a annoncé à ses militants et sympathisants sa décision de reprendre la grève de la faim.

Détenu et mal en point, Ousmane Sonko ne baisse pas la garde. Il reste ferme et poursuit la résistance contre les assauts du régime de Macky Sall.

Je rends grâce à Dieu et vous invite aujourd’hui, plus que jamais, à un engagement plus fort, une détermination plus grande et une solidarité face à cette dictature qui n’a plus que moins de cinq mois. Je vous rappelle par conséquent notre droit constitutionnel à la résistance. Quant à nous, nous ne pouvons que recourir aux moyens de résistance que notre situation actuelle permet.

Ousmane Sonko