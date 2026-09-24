Sénégal : Guy Marius Sagna accuse Macron d’un « pacte » entre Diomaye et Macky

Le député sénégalais Guy Marius Sagna a accusé mercredi 23 septembre Emmanuel Macron d’avoir favorisé un accord politique entre Bassirou Diomaye Faye et Macky Sall, après la diffusion d’images montrant les trois hommes ensemble à New York. Il présente cette séquence comme une preuve, mais aucun document public ne confirme l’existence d’un tel pacte.

Dans une déclaration publiée sur Facebook, l’élu affirme que l’aide française aux discussions du Sénégal avec le Fonds monétaire international aurait eu plusieurs contreparties : le soutien de Dakar à la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU, l’absence de poursuites contre l’ancien président dans le dossier de la dette et un rapprochement politique entre son parti, l’APR, et Kiiraay. Ces éléments relèvent de l’accusation de Guy Marius Sagna et ne sont pas établis indépendamment.

La rencontre officielle entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron s’est tenue le 22 septembre en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Le compte rendu de la présidence sénégalaise, relayé par la RTS, indique que les deux chefs d’État ont évoqué les relations entre Dakar et Paris, la situation internationale et l’élection du prochain secrétaire général des Nations unies. Il ne mentionne ni la participation de Macky Sall ni un accord sur le FMI ou d’éventuelles procédures judiciaires.

Des images reprises par plusieurs médias sénégalais montrent toutefois Macky Sall aux côtés des deux présidents pendant une partie de la séquence. Bassirou Diomaye Faye avait déjà reçu son prédécesseur le 17 juillet à Dakar avant d’annoncer le soutien du Sénégal à sa candidature. Macky Sall a été officiellement présenté par le Burundi le 2 mars 2026 dans la course à la succession d’António Guterres.