Assemblée nationale: les députés convoqués le 19 octobre pour examiner le budget 2027, premier de l’ère Wadagni

Cette date d’ouverture de la session budgétaire a été officiellement fixée le mardi 22 septembre par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale, qui réunit le bureau de la chambre, les présidents des cinq commissions permanentes ainsi que les chefs des deux groupes parlementaires.

L’enjeu central de cette rentrée sera l’examen du tout premier projet de loi de finances préparé sous l’autorité directe de Romuald Wadagni en qualité de chef de l’État.

​Un calendrier arrêté après des échanges au sommet

​Cette décision intervient moins de deux semaines après une concertation institutionnelle au Palais de la Marina. Le 11 septembre dernier, Romuald Wadagni s’était entretenu avec le bureau parlementaire conduit par le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, afin de faire le point sur les dossiers législatifs en cours et de baliser les préparatifs de cette session d’automne.

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La formalisation de la rentrée au 19 octobre traduit directement les conclusions de ces échanges préalables entre l’exécutif et la représentation nationale.

​Une étape inédite pour l’ancien grand argentier de l’État

​Ce rendez-vous législatif constitue un tournant politique singulier pour l’actuel président de la République, investi le 24 mai 2026. Pendant une décennie, Romuald Wadagni a piloté le ministère de l’Économie et des Finances, supervisant la confection de tous les budgets précédents et maintenant le déficit public national sous le seuil communautaire de 3 % du PIB exigé par l’UEMOA.

Si les arbitrages détaillés du projet de budget pour la gestion 2027 demeurent encore confidentiels, ce texte servira de socle financier pour dérouler les orientations de son quinquennat lors de sa première année budgétaire pleine.

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​Le strict respect des exigences constitutionnelles

​Le choix du 19 octobre répond rigoureusement aux dispositions de l’article 87 de la Constitution béninoise et de l’article 4 du Règlement intérieur du Parlement. Ces textes prévoient la convocation de deux sessions ordinaires annuelles : l’une s’ouvrant dans la première quinzaine d’avril et la seconde dans la seconde quinzaine d’octobre, chacune ne pouvant excéder une durée de trois mois.

Les élus disposent ainsi de ce cadre temporel pour débattre, ajuster et adopter les prévisions de recettes et de dépenses publiques avant la fin de l’année.