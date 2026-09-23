Guinée : Cellou Dalein dit son passeport révoqué, son départ pour l’ONU bloqué

Cellou Dalein Diallo affirme avoir été empêché de quitter Abidjan lundi 21 septembre 2026 pour se rendre à New York, après la révocation de son passeport par les autorités guinéennes. L’opposant devait participer à des rencontres en marge de l’Assemblée générale des Nations unies.

Selon un communiqué de l’Union des forces démocratiques de Guinée, l’ancien Premier ministre avait accompli les formalités de départ et obtenu sa carte d’embarquement sur un vol d’Ethiopian Airlines. La compagnie lui aurait ensuite indiqué que son document de voyage avait été révoqué par l’administration qui l’avait délivré, l’empêchant de poursuivre son déplacement.

Cellou Dalein Diallo a confirmé mardi cette situation à l’AFP. Il explique qu’un service de police aux frontières d’un pays ouest-africain lui avait déjà signalé, environ deux mois plus tôt, que son passeport figurait comme révoqué. Le document porte pourtant une date d’expiration en 2031. Faute de notification officielle reçue de Conakry, il dit avoir continué à l’utiliser pour ses déplacements.

L’UFDG dénonce une mesure arbitraire visant son président et demande le rétablissement de son droit de voyager. Au mardi 22 septembre, les autorités guinéennes n’avaient pas publiquement répondu aux sollicitations rapportées par l’AFP. Aucune décision administrative expliquant la révocation ni voie de recours engagée n’était connue.

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Installé à l’étranger depuis 2022, Cellou Dalein Diallo reste l’une des principales figures de l’opposition à Mamadi Doumbouya. Son parti a été dissous en mars 2026 avec d’autres formations politiques majeures. L’opposant avait auparavant été exclu du fichier électoral, ce qui l’avait empêché de se présenter à l’élection présidentielle de décembre 2025.

Le blocage du passeport intervient donc dans une séquence de restrictions déjà dénoncées par l’UFDG. Cette fois, la conséquence est immédiate : Cellou Dalein Diallo n’a pas pu rejoindre New York pour les rendez-vous prévus pendant la 81e Assemblée générale de l’ONU, ouverte le 22 septembre.