Sénégal: des navires patrouilleurs annoncés pour renforcer la flotte marine

Le Sénégal va renforcer la capacité militaire de sa force marine avec l’arrivée de trois (03) nouveaux navires patrouilleurs qui seront réceptionnés en 2023. Ces engins vont en particulier, servir à lutter contre les trafics illicites dans les océans devenus monnaie courante.

Le président sénégalais Macky Sall a révélé lundi, que son pays s’active pour se doter des navires de pointe devant lui permettre de lutter efficacement contre les activités illicites dans les océans. L’homme fort de Dakar a fait cette déclaration lors de l’inauguration de l’école de la marine nationale.

« Cet établissement doit être un creuset d’acquisitions de connaissances théoriques et de pratique… Début 2023 sera marqué par la livraison du patrouilleur, Le Walo, qui sera suivi de deux autres navires dans les séquences de six mois», telle a été la déclaration de M. Sall rapportée par Le Témoin.

« Avec l’exploitation inédite du trafic maritime y compris l’exploitation des hydrocarbures, le rôle des gens de mer s’accroît et se complexifie. Aujourd’hui plus que jamais, notre sort est lié à la mer au regard des zones et des ressources à surveiller, à exploiter. Ainsi plus de 90 % des flux commerciaux et des données informatiques transitent par les océans», a expliqué le président Macky Sall.