Les débats sur la prévention du VIH se raniment alors que les derniers bilans internationaux font état d’un nombre élevé d’infections nouvelles, en particulier parmi les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH), et que s’opposent partisans d’approches centrées sur les préservatifs et critiques dénonçant des dérives dans les politiques de santé publique.

Depuis les débuts de l’épidémie, des associations fondées par des personnes gays et lesbiennes, comme Act Up, ont joué un rôle majeur dans la mobilisation des communautés, la création de réseaux de soutien et la structuration des campagnes de prévention. Ces organisations ont également obtenu des soutiens financiers publics et privés et influencé les discours médiatiques et politiques sur le sida.

Cette visibilité et cette implication ont suscité des controverses. Certains observateurs et commentateurs estiment que la prévention s’est recentrée sur la promotion du préservatif et sur l’éducation sexuelle en milieu scolaire, au détriment d’autres approches. Dans son ouvrage Splendeur et misère de la prévention du sida, Catherine Deschamps critique une banalisation de la prévention en France ; des responsables associatifs interrogés dans plusieurs pays déclarent, pour leur part, que l’ouverture des autorités à des acteurs LGBT a permis à ces derniers de renforcer leur organisation et leurs revendications.

Les alertes émanant du milieu médical ne sont pas nouvelles : lors de conférences scientifiques et dans des études épidémiologiques, des spécialistes ont signalé une augmentation des nouvelles infections dans certains sous-groupes, en particulier chez les HSH, ce qui alimente le débat sur l’efficacité des stratégies de prévention déployées.

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Chiffres, controverses scientifiques et débats sur les programmes éducatifs

Selon le rapport 2024 d’ONUSIDA cité par plusieurs médias, le monde a enregistré environ 1,3 million d’infections nouvelles cette année-là et quelque 630 000 décès liés au sida ; depuis le début de l’épidémie, ONUSIDA estime à 91,4 millions le nombre de personnes infectées et à 44 millions le nombre de morts. L’agence a indiqué que ces chiffres restent loin des objectifs de réduction des nouvelles infections fixés pour 2025.

Des autorités sanitaires et des instituts de recherche notent des tendances contrastées : globalement, certaines régions ont vu une baisse des nouvelles contaminations, tandis que les enquêtes montrent une hausse ou une stagnation des cas parmi les HSH. Des responsables de l’Organisation mondiale de la santé ont ainsi souligné la préoccupation liée à l’intensification de l’épidémie dans ce groupe à risque élevé.

Des données locales publiées par des organismes de surveillance ont alimenté la polémique. Des rapports cités dans la littérature et la presse ont mis en avant des écarts très importants du risque d’infection selon les catégories de population, ce qui a conduit à des appels à des stratégies de prévention ciblées.

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Sur le plan scientifique et sociologique, les travaux historiques et les sondages sur la prévalence des pratiques sexuelles ont souvent été au cœur de controverses : le rapport Kinsey et ses suites ont suscité critiques et remises en question méthodologiques, tandis que des enquêtes ultérieures, notamment celles menées par Bell et Weinberg, ont documenté des comportements sexuels variés au sein des populations homosexuelles et des niveaux de partenaires multiples dans certains échantillons.

Plusieurs auteurs et militants conservateurs ont attribué une part importante de la diffusion du VIH à des politiques d’éducation sexuelle et à des campagnes centrées sur la promotion du préservatif, estimant que ces approches auraient pu normaliser certains comportements à risque. Ces thèses sont défendues par des voix telles que Judith Reisman et Edward Eichel, qui considèrent que l’éducation sexuelle dans les établissements scolaires favorise des pratiques plus précoces et plus variées, et par d’autres chercheurs qui y voient un facteur parmi d’autres.

Des organisations marginales et contestées, notamment des groupes prônant la légalisation des relations entre adultes et mineurs, continuent d’être mentionnées dans les débats publics, mais elles restent largement condamnées par les autorités et la société civile.

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Des affaires judiciaires et médiatiques ont également marqué le débat. Au Sénégal, des interpellations visant des personnes impliquées dans des activités associatives liées à la prévention du VIH ont donné lieu, en janvier 2009, à des condamnations initiales suivies d’annulations en appel au printemps 2009, des décisions rapportées à l’époque par la presse internationale et les ONG.

Des représentants locaux de la lutte contre le sida ont souligné que leur pays reçoit des financements internationaux pour des programmes ciblant les populations clés ; des acteurs impliqués parlent de flux de ressources dédiées aux interventions auprès des HSH.

ONUSIDA promeut officiellement le principe de « zéro discrimination » dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ; certains observateurs dénoncent cependant des inégalités d’accès et des priorités dans l’allocation des ressources, estimant que des groupes bénéficient parfois d’un accès facilité à des dispositifs de soin et de prévention en raison des financements ciblés.

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Dans le champ de la planification familiale et des politiques publiques, des organisations militantes soutiennent la distribution gratuite de préservatifs, de lubrifiants et d’information, tandis que des critiques estiment que ces dispositifs servent aussi des objectifs sociétaux plus larges que la seule prévention du VIH.

Des associations de prévention présentes au Sénégal et dans d’autres pays—identifiées sous des noms variés—bénéficient de soutiens internationaux et mènent des actions de sensibilisation ; certains spécialistes locaux continuent d’alerter sur l’augmentation des nouveaux cas au sein de certains groupes et questionnent l’efficacité des approches actuellement majoritaires

Adama Mboup est présenté comme coordonnateur du Comité de défense des valeurs morales au Sénégal et porte-parole du mouvement « And Samm Jikko yi »