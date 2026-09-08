Selena Gomez évoque son rêve de maternité avec un simple « Un jour » sur Instagram

Selena Gomez a de nouveau évoqué publiquement son désir de devenir mère. Lundi 7 septembre 2026, la chanteuse et actrice américaine a partagé dans une story Instagram une photo d’elle tenant un nouveau-né, accompagnée des mots « Un jour », un message bref mais explicite sur son projet de fonder une famille.

La publication ne constitue pas une annonce de grossesse. Elle intervient alors que l’artiste de 34 ans est mariée au producteur Benny Blanco depuis septembre 2025 et que le couple a déjà parlé à plusieurs reprises de son envie d’avoir des enfants.

En mars 2026, Selena Gomez avait notamment confié dans le podcast Friends Keep Secrets qu’elle rêvait d’une famille nombreuse, évoquant même l’idée d’avoir quatre enfants. Benny Blanco avait lui aussi exprimé publiquement son souhait de devenir père.

Le sujet de la maternité est particulièrement personnel pour l’interprète de Only Murders in the Building. Dans un entretien accordé à Vanity Fair en 2024, elle avait expliqué que des raisons médicales l’empêchaient de porter elle-même une grossesse sans risque. Elle avait alors indiqué considérer l’adoption et la gestation pour autrui comme des possibilités pour devenir mère.

Un projet familial déjà évoqué avec Benny Blanco

Depuis leur mariage, Selena Gomez et Benny Blanco se montrent régulièrement complices en public et sur les réseaux sociaux. La chanteuse avait déjà expliqué que la famille occupait une place centrale dans ses projets personnels, bien avant le début de leur relation.

Le nouveau message publié sur Instagram s’inscrit donc dans une continuité plutôt que dans une annonce. Plusieurs médias américains, dont People et Us Weekly, ont relayé la story mardi 8 septembre en soulignant qu’elle exprimait un souhait de maternité et non l’arrivée imminente d’un enfant.

À ce stade, Selena Gomez et Benny Blanco n’ont annoncé ni grossesse, ni adoption, ni démarche de gestation pour autrui. La publication de la chanteuse se limite à réaffirmer publiquement son désir de devenir mère un jour.