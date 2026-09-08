Davido plaisante sur le shopping de ses filles : « Je suis dans le pétrin »

Entre les concerts, les studios et la vie de famille, Davido vient de partager une petite scène du quotidien qui a fait sourire ses fans. Le chanteur nigérian a plaisanté sur les envies shopping de ses filles, assurant avec humour qu’il allait devoir rester sur le pont encore longtemps.

Dans un message publié sur X le lundi 7 septembre 2026 et largement relayé ce mardi, la star de l’Afrobeats a écrit : « My daughters wanna shop everyday … I’m in trouble … gotta forever guide 😂❤️ ». Autrement dit, ses filles veulent faire du shopping tous les jours et, à l’en croire, papa est désormais « dans le pétrin ».

Le ton ne laisse guère de place au doute : Davido est dans la plaisanterie. Les émojis qui accompagnent son message renforcent cette humeur tendre et amusée, loin de toute plainte sérieuse. En quelques mots, l’artiste a surtout offert à son public un instant de complicité familiale, suffisamment universel pour déclencher de nombreuses réactions.

Davido, la superstar rattrapée par les petites réalités de papa

À 33 ans, Davido alterne depuis des années les grandes scènes internationales et les confidences plus personnelles. Cette fois, pas de record, de clash ou d’annonce de tournée : juste une remarque de père face aux goûts de ses enfants, avec cette autodérision qui transforme une anecdote ordinaire en moment people.

La séquence résonne aussi avec une autre confidence de l’artiste. En avril 2026, Davido expliquait qu’il ne souhaitait pas voir ses enfants se lancer trop tôt dans le show-business, préférant leur laisser le temps de construire leur propre voie. Une position qui montrait déjà combien la question de leur avenir occupe une place importante dans sa vie publique.

Quelques mois plus tard, en août, le chanteur évoquait également l’idée de lever le pied à un moment de sa carrière. Son nouveau message sur X joue donc avec un joli paradoxe : même lorsqu’il pense au repos, la vie de papa lui rappelle avec humour qu’il reste quelques factures — et quelques virées shopping — à accompagner.

Une confidence légère qui fait mouche

Le message a rapidement circulé sur les plateformes de veille de X et dans plusieurs médias nigérians. Per Second News et Kemi Filani ont notamment relayé cette sortie en soulignant son caractère humoristique.

Davido n’a pas annoncé de changement dans sa carrière ni livré de révélation particulière sur ses enfants. Le buzz repose simplement sur cette phrase spontanée, devenue virale parce qu’elle montre une facette familière d’une star habituée aux projecteurs.

Et pour ses fans, le contraste fonctionne : derrière l’artiste aux tournées XXL, il y a aussi un père qui plaisante sur les envies de shopping de ses filles comme beaucoup d’autres parents.