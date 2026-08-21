Davido envisage une pause dans sa carrière musicale

À 33 ans, Davido n’exclut pas de prendre ses distances avec la musique dans les prochaines années. La star nigériane de l’Afrobeats estime qu’elle pourrait s’éloigner durablement des studios et des scènes tout en conservant une forte influence grâce à son impressionnant catalogue.

Davido se projette déjà loin des projecteurs. Invité du The Uncut Podcast, le chanteur nigérian, de son vrai nom David Adeleke, a évoqué la possibilité de faire une longue pause dans sa carrière. L’artiste a expliqué qu’il ne se voyait pas nécessairement continuer à évoluer au plus haut niveau à l’âge de 40 ans, notamment face à une nouvelle génération d’artistes beaucoup plus jeunes. Il a toutefois précisé que cette réflexion ne constituait pas un conseil adressé aux autres musiciens. « La musique est ma passion, mais je ne vais pas avoir 40 ans et me battre encore avec des jeunes de 20 ans », a-t-il déclaré, en citant notamment Jay-Z comme exemple d’artiste ayant su prendre du recul tout en restant influent.

Davido estime que son héritage musical lui permettrait de s’absenter pendant plusieurs années sans perdre son public. « Je peux faire une pause de dix ans et quand même assurer une tournée de 50 salles. J’ai un catalogue impressionnant », a-t-il assuré. Le chanteur estime également que la musique doit pouvoir servir de tremplin vers d’autres activités. Pour lui, une carrière artistique ne se limite pas aux albums et aux concerts, mais peut ouvrir la voie à de nombreux projets. « La musique peut vous aider à explorer d’autres horizons », a conclu Davido.