Ariana Grande embrasse Ricky Alvarez dans sa vidéo de fin de tournée

Ariana Grande termine sa tournée avec une image qui n’a pas échappé à ses fans. Dans le montage publié pour refermer l’aventure Eternal Sunshine Tour, la chanteuse américaine apparaît en train d’embrasser Ricky Alvarez, son ancien compagnon avec lequel elle s’est rapprochée ces derniers mois.

La séquence, tournée dans les coulisses des répétitions à Londres, s’insère dans une vidéo de remerciements consacrée aux 41 dates de la tournée. Ariana Grande y célèbre une période qu’elle décrit comme l’une des plus fortes de sa carrière, tout en laissant entrevoir un moment beaucoup plus intime avec Ricky Alvarez.

Ce baiser ne surgit pas dans le vide. Les deux artistes, qui avaient déjà été en couple entre 2015 et 2016, ont multiplié les signes publics de rapprochement pendant l’été. Ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises, tandis que Ricky Alvarez accompagnait certaines étapes de la tournée.

Fin août, leur relation est devenue plus assumée sur Instagram. Ariana Grande a également modifié à plusieurs reprises les paroles de thank u, next lorsqu’elle évoquait Ricky. Lors du dernier concert à l’O2 Arena de Londres, le 1er septembre, elle a même transformé le passage consacré à son ex pour suggérer qu’elle aimerait désormais le garder dans sa vie.

Le couple semble ainsi écrire un deuxième chapitre, près de dix ans après sa première histoire. Une romance retrouvée que la chanteuse ne cherche plus vraiment à cacher, même si elle continue de préserver l’essentiel de sa vie privée.

Cette parenthèse sentimentale accompagne une année toujours très exposée pour la chanteuse. Ariana Grande figure notamment parmi les nommées aux Grammy Awards 2026 avec Cynthia Erivo pour Defying Gravity.

La vidéo a été relevée ces derniers jours par plusieurs médias spécialisés, dont ELLE, Page Six et E! News. Elle intervient quelques mois après la séparation d’Ariana Grande et Ethan Slater, annoncée en juin 2026.