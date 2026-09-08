2Baba–Natasha Osawaru : les rumeurs de crise persistent, elle s’affiche en « tiger mood »

Les rumeurs de crise autour de 2Baba et Natasha Osawaru continuent d’alimenter les conversations au Nigeria. Mais à ce stade, aucune séparation n’a été confirmée par le chanteur ni par son épouse. Dans une vidéo publiée lundi 7 septembre 2026 sur Instagram, la députée de l’État d’Edo s’est montrée au travail avec une légende qui a immédiatement fait réagir : « tiger mood ».

La séquence montre Natasha Osawaru arrivant à son bureau, échangeant avec ses collaborateurs et signant des documents, dans un ensemble noir très structuré. Le média nigérian Legit.ng, qui a relayé la publication mardi matin, note que plusieurs internautes ont interprété cette formule comme une réponse indirecte aux commentaires entourant sa vie privée. Rien dans la vidéo ne permet toutefois d’établir qu’elle évoque son mariage.

Des signaux publics, mais aucune annonce de rupture

Les spéculations autour du couple ne sont pas apparues avec cette seule publication. Le 10 août, TheCable Lifestyle rapportait avoir constaté que 2Baba et son ex-épouse Annie Macaulay Idibia se suivaient de nouveau sur Instagram, tandis que le chanteur et Natasha Osawaru ne se suivaient plus sur la plateforme. La veille, Punch avait fait état d’une agitation autour de vidéos tournées à la sortie d’un établissement à Abuja, tout en précisant que plusieurs affirmations circulant sur l’état du couple n’avaient pas pu être vérifiées de manière indépendante.

Ces éléments ont suffi à relancer les discussions de fans, mais ils ne constituent pas, à eux seuls, la preuve d’une rupture. Un « unfollow », une absence dans une vidéo ou une formule énigmatique sur Instagram peuvent nourrir la conversation people sans établir la réalité d’une séparation.

2Baba, de son vrai nom Innocent Idibia, et Natasha Osawaru ont officialisé leur union traditionnelle en juillet 2025, après l’annonce de la séparation du chanteur avec Annie Macaulay. Depuis, leur relation reste particulièrement commentée au Nigeria, où chaque apparition publique ou mouvement sur les réseaux sociaux est scruté.

Pour l’heure, la nouvelle vidéo de Natasha Osawaru dit surtout une chose certaine : elle affiche une posture combative et concentrée dans son environnement professionnel. Sur le reste, les rumeurs de crise demeurent non confirmées.