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Mo Bimpe défend son mariage avec Lateef Adedimeji après une vidéo virale

Quelques secondes de vidéo, et les réseaux sociaux se sont emballés. L’actrice nigériane Mo Bimpe a pris la parole après la diffusion virale d’une séquence la montrant échanger avec son collègue Jide Awobona, alors que son mari Lateef Adedimeji se trouvait à ses côtés.

Rita Zimé
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Mo Bimpe défend son mariage avec Lateef Adedimeji après une vidéo virale
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Filmée le 2 septembre à Lagos lors de la première de A Mama Deola Wedding Story, la scène montre Adebimpe Oyebade, dite Mo Bimpe, échangeant avec Jide Awobona autour de son téléphone. Certains internautes ont ensuite interprété l’attitude de Lateef Adedimeji comme un malaise, une lecture que rien dans la vidéo ne permet toutefois d’établir comme un fait.

Mo Bimpe balaie les spéculations

Face aux commentaires, la comédienne a choisi de répondre sur Instagram. Elle présente l’échange comme une conversation normale entre amis et collègues et refuse d’y voir une menace pour son couple.

Son message est clair : son mariage, explique-t-elle, repose sur la confiance, le respect et l’assurance mutuelle. Elle décrit Lateef Adedimeji comme un homme sûr de lui et estime qu’une interaction de quelques instants avec un ami de la famille ne met pas leur relation en danger.

La réaction de Mo Bimpe a été relayée lundi 7 septembre par plusieurs médias nigérians, dont Pulse Nigeria, Vanguard et New Telegraph. Tous rappellent que la polémique est née d’interprétations de la vidéo par des internautes, et non d’une déclaration du couple annonçant une crise.

Un couple très suivi à Nollywood

Mo Bimpe et Lateef Adedimeji se sont mariés en décembre 2021. Leur couple est régulièrement suivi par le public de Nollywood et sur les réseaux sociaux, où leurs apparitions peuvent rapidement nourrir les commentaires.

Cette fois, l’actrice a voulu couper court aux sous-entendus. Pas d’annonce de rupture, pas de crise confirmée : seulement une vidéo virale, des commentaires et une mise au point publique sur la confiance dans son mariage. Retrouvez également l’actualité people venue du Nigeria sur BeninWebTV.

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