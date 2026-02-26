Selena Gomez encore plus amoureuse après la vidéo écœurante de Benny Blanco

Selena Gomez affiche publiquement son bonheur avec Benny Blanco malgré la diffusion d’une séquence audio-vidéo où le producteur apparaît négligé sur le plan de l’hygiène, une vidéo qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux avant que la chanteuse ne publie une story Instagram très affectueuse. Cette juxtaposition entre polémique virale et démonstration d’affection privée alimente les conversations autour du couple.

Selena Gomez affiche publiquement son bonheur avec Benny Blanco malgré la diffusion d’une séquence audio-vidéo où le producteur apparaît négligé sur le plan de l’hygiène, une vidéo qui a suscité des réactions sur les réseaux sociaux avant que la chanteuse ne publie une story Instagram très affectueuse. Cette juxtaposition entre polémique virale et démonstration d’affection privée alimente les conversations autour du couple.

Selon un reportage de TMZ relayé par plusieurs médias, dont Public, Benny Blanco a été filmé lors d’un podcast dans une séquence montrant des pieds peu soignés et un épisode de flatulence capté au micro. La diffusion de cet extrait a provoqué une vague de commentaires et de réactions de dégoût sur les plateformes sociales. Face à cela, Selena Gomez a choisi une réponse visible et positive : elle a publié, le lendemain, une courte vidéo en story Instagram la montrant dans un parc, riant et embrassant son époux.

La story Instagram comporte une légende affectueuse — « Je tombe de plus en plus amoureuse de toi chaque jour, mon amour » — accompagnée du morceau « A Gentle Sunlight » de James Quinn. Ce geste public de la star contraste avec la tonalité plus prosaïque et critique de la séquence audio-vidéo devenue virale.

Vie privée et union célébrée : détails du mariage

Le couple, marié récemment, a célébré son union dans un décor décrit comme « enchanteur » : la cérémonie s’est tenue au Sea Crest Nursery, à Santa Barbara, le samedi 27 septembre, dans un cadre végétal qui a rassemblé près de 170 invités triés sur le volet, selon Vogue. La liste des convives comprenait des personnalités du monde de la musique et du cinéma, parmi lesquelles Taylor Swift, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin, Paris Hilton, Ed Sheeran, David Henrie et Ashley Park.

Sur le plan esthétique, Selena Gomez portait une robe en satin drapé à la main signée Ralph Lauren, détaillée par un col bénitier et des broderies délicates. Elle était accompagnée d’un bouquet de muguet et de boucles d’oreilles en platine et diamants fournies par Tiffany & Co. Benny Blanco avait, pour sa part, choisi un smoking noir, également signé Ralph Lauren.

La couverture médiatique de l’événement a mêlé images de faste et commentaires d’ordre plus anecdotique, comme la viralisation de la séquence audio-vidéo mentionnée plus tôt. Les publications et comptes sociaux ont relayé à la fois des extraits de la cérémonie, des clichés des invités et des réactions à la vidéo du podcast, contribuant à maintenir le couple sous les projecteurs médiatiques.

