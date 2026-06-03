Patrick Bruel voit une nouvelle date de sa tournée annulée : le concert prévu le 21 juillet au Beach Sport Festival de Saint-Laurent-du-Var (Alpes‑Maritimes) a été retiré de l’affiche sur décision de sa production. La société 14 Productions, qui avait déjà renoncé à l’ensemble des festivals programmés depuis le 29 mai, évoque la volonté de ne pas « troubler la sérénité » des manifestations. Les billets seront remboursés automatiquement via la plateforme Weezevent avant la fin juin et la commune annonce la présentation d’une « surprise exceptionnelle » le 11 juin en conférence de presse. Patrick Bruel conteste les faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.

La décision s’inscrit dans une série d’annulations intervenues à la suite de plaintes et de pressions exercées sur des organisateurs d’événements. Le communiqué de la production, rendu public fin mai, faisait état d’organisateurs « empêchés dans l’organisation sereine de leurs événements », motif invoqué pour retirer l’artiste des programmations de festivals. Depuis cette date, des dates ont été déprogrammées en France mais aussi en Belgique et en Suisse.

La municipalité de Saint‑Laurent‑du‑Var, informée de l’annulation, a indiqué que la décision provenait de la production et a salué ce choix « pris avec responsabilité et compréhension ». Les détenteurs de billets n’ont aucune démarche à effectuer pour obtenir leur remboursement. La ville et les organisateurs du Beach Sport Festival précisent qu’ils dévoileront le remplaçant – qualifié de « surprise exceptionnelle » – lors d’une conférence de presse programmée le 11 juin.

Retombées artistiques et médiatiques

Le rendez‑vous annulé devait marquer les 35 ans de l’album Alors Regarde, annonce ayant servi de fil rouge à la promotion de cette série de concerts. Parmi les autres annulations annoncées figurent notamment trois soirées prévues au Cirque d’hiver à Paris à la mi‑juin. Une pétition lancée par des associations féministes avait auparavant recueilli plus de 47 000 signatures, demandant la suspension de la tournée.

Les conséquences se manifestent également hors des scènes : la direction artistique des Enfoirés a fait savoir que Patrick Bruel ne participera pas aux spectacles prévus en janvier, afin de préserver l’image de l’association des Restos du Cœur et du collectif des Enfoirés, selon Anne Marcassus. À la télévision, l’animateur Nagui a suspendu la diffusion des titres de l’artiste dans l’émission N’oubliez pas les paroles, et plusieurs radios ont retiré ses chansons de leurs playlists.

Plusieurs stations, dont RFM, RMC et la station Ici (ex‑France Bleu), ont annoncé le retrait des titres de leurs rotations. Sur le plan judiciaire, Patrick Bruel est visé par au moins dix plaintes pour viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles déposées en France et en Belgique. Les plaintes déposées en France ont été regroupées au parquet de Nanterre. Le chanteur nie l’ensemble des faits qui lui sont reprochés et demeure présumé innocent.