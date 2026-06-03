Frédéric François continue de chanter malgré une retraite de 1 000 euros à deux

3 juin 2026 : le chanteur Frédéric François célèbre ses 76 ans . Figure de la chanson romantique, l’artiste continue de remplir les salles mais assume publiquement une retraite modeste d’environ 1 000 euros pour deux , une réalité financière qui explique en partie pourquoi il poursuit les tournées.

Aux côtés de son épouse Monique, Frédéric François vit avec une pension limitée, composée notamment des sommes perçues au titre des droits d’auteur versés par la Sacem. Ces revenus, cumulés à la pension de son épouse, restent très éloignés des images de richesse souvent associées aux artistes populaires.

Malgré cet équilibre financier serré, l’artiste poursuit les concerts en France et en Belgique. Marié depuis plus de 55 ans, il reconnaît que sa compagne souhaiterait parfois qu’il réduise le rythme des déplacements et des représentations.

Une retraite bousculée par la réalité des droits d’auteur et la scène

Invité en novembre 2023 de l’émission Chez Jordan, Frédéric François a détaillé ses revenus en toute transparence. Il a évoqué des sommes déclarées à la Sacem d’environ 4 000 euros tous les trois mois, correspondant aux droits d’auteur qui lui sont versés pour l’exploitation de son répertoire.

Après prélèvements et charges, l’artiste a évalué ce montant à environ 660 euros par mois pour lui seul. À cette somme s’ajoute la pension de Monique, voisine de 386 euros par mois, ce qui porte le revenu du foyer à près de 1 000 euros mensuels, selon ses déclarations.

La Sacem — la société qui collecte et répartit les droits d’auteur en France — verse généralement ces redistributions en fonction des diffusions et des exploitations des œuvres ; les versements peuvent donc fluctuer et sont souvent répartis sur des périodes trimestrielles, comme l’a expliqué le chanteur lors de l’entretien.

Avec autodérision, Frédéric François a commenté cette situation : « Si tout s’arrêtait maintenant, wow ! La pasta dominicale, il ne faudrait plus mettre de parmesan ni de sauce tomate ». L’humour sert à illustrer une réalité concrète : les recettes liées aux droits ne remplacent pas toujours des revenus réguliers élevés.

Sur le plan personnel, le couple a construit une famille de quatre enfants — Gloria, Vincent, Anthony et Victoria — et des liens qui ont résisté aux contraintes des tournées. Son fils Vincent Barracato, également musicien, a évoqué la distance imposée par la carrière et les absences régulières liées aux concerts.

Frédéric François confie que la scène demeure au cœur de son existence : « Moi, je ne sais rien faire », dit-il en plaisantant, et « Ma vie, c’est faire de la musique, rencontrer des gens et leur donner du bonheur jusqu’à mon dernier souffle. » Les déjeuners dominicaux en famille sont, selon lui, des temps précieux pour maintenir l’équilibre entre vie publique et vie privée.